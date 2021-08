41-Jähriger belästigt Kinder in Altenburg und wird vorläufig festgenommen

Altenburg In Altenburg hat ein 41-Jähriger zwei Kinder angesprochen und belästigt. Die Polizei nahm den alkoholisierten Täter mit auf die Dienststelle.

Ein 41 Jahre alter polizeibekannter Mann ist am Montagabend vorläufig festgenommen worden, nachdem er sich gegen 18 Uhr im Bereich eines Spielplatzes am Pauritzer Platz in Altenburg aufgehalten und dort laut Polizeiangaben zwei Kinder in verdächtiger Weise angesprochen und belästigt hat.

Anwesende Zeugen sprachen den Mann an und informierten die Polizei. Diese brachten den alkoholisierten Täter zur Dienststelle. Am Dienstag ist dessen Haftvorführung geplant.

