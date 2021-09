46-jähriger Altenburger rennt nackt aus Wohnung und attackiert Passanten

In Altenburg rannte ein 46-Jähriger nackt und stark alkoholisiert auf die Straße und attackierte dort Passanten. (Symbolbild)

Altenburg. In Altenburg rannte ein 46-Jähriger nackt und zudem volltrunken aus seiner Wohnung und attackierte mehrere Passanten.

Zu einem ungewöhnlichen Vorfall kam es am Montag in Altenburg. Gegen Mittag rannte ein 46-jähriger Mann volltrunken und unbekleidet aus seiner Wohnung in der Geraer Straße und attackierte mit Faustschlägen mehrere Passanten. Zwei davon wurden verletzt.

Der Täter wurde durch die eingesetzten Polizisten gefasst und an den Rettungsdienst übergeben. Aufgrund einer bestehenden Ausnahmesituation des 46-Jährigen wurde er anschließend in eine Fachklinik gebracht.

Laut Angaben der Polizei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,72 Promille. Die Ermittlungen zu diesem Vorfall wurden aufgenommen.

