49-Jähriger bedroht in Nobitz Jugendliche mit Elektroschocker

Nobitz. Eine 17-Jährige ist am Mittwochabend mit einem Elektroschocker bedroht worden. Der 49-Jährige Angreifer hielt ihr das Gerät an den Hals und konnte anschließend flüchten.

Eine Gruppe Jugendliche ist am Mittwochabend in der Ortslage Saara von einem 49-Jährigen bedroht worden. Wie die Polizei schreibt, setzte sich der Mann gegen 21.50 Uhr zur Gruppe und verwickelte sie in ein Gespräch.

Plötzlich habe der Mann dann einen Elektroschocker gezogen und angeschaltet. Dann soll er einer 17-Jährigen das Gerät im ausgeschalteten Zustand an den Hals gehalten haben. Die junge Frau konnte sich in Sicherheit bringen. Der Mann habe dann von den Jugendlichen abgelassen, stieß noch eine Reihe Bedrohungen aus und flüchtete. Gegen den Mann hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

