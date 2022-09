72-Jährige in Altenburg tot aufgefunden - offenbar nach Sturz

Altenburg. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Frau aus einem Fenster ihrer Wohnung gestürzt sein und sich dabei schwere Verletzungen zugezogen haben.

Eine 72-jährige Frau ist in Altenburg tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bemerkten Zeugen in der Nacht auf Dienstag in der Rosa-Luxemburg-Straße eine auf dem Boden liegende Frau und riefen die Polizei sowie einen Notarzt. Die Einsatzkräfte stellten den Tod der Frau fest.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll die 72-Jährige aus einem Fenster ihrer Wohnung gestürzt sein und sich schwere Verletzungen zugezogen haben, an denen sie starb. Wie es zu dem Sturz kam, ist nach Angaben der Polizei noch unklar - die Ermittlungen dauern an.