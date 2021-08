79-Jähriger aus Zwickau vermisst - Polizei sucht mit Foto nach ihm

Zwickau/Altenburger Land. Ein Mann aus Zwickau wird seit Mittwochvormittag vermisst. Zu dieser Zeit soll er am Grab seiner Frau im Altenburger Land gewesen sein.

Seit Mittwochvormittag wird der 79-jährige Friedrich Pfitzner aus Zwickau vermisst. Wie die Polizei mitteilte, wurde er letztmalig am Mittwochmorgen zwischen 9 Uhr und 10 Uhr in der Nähe seiner Wohnung am Amseltal gesehen.

Am Vormittag dieses Tages soll er am Grab seiner Frau in Oberlödla im Kreis Altenburger Land gewesen sein. Diesen Ort erreichte er mit seinem Pkw, einem hellblauen Honda mit dem amtlichen Kennzeichen Z-FP 115.

Seitdem ist Friedrich Pfitzner unbekannten Aufenthalts. Mögliche Aufenthaltsorte könnten unter anderem Oberlöda oder auch in Schlunzig/Wulm an der Mulde sein, da er sich dort oft aufhielt.

Er wird wie folgt beschrieben:

1,78 Meter groß, 95 Kilogramm schwer

blasse Hautfarbe und kräftige Statur

gebeugter Gang aufgrund einer Missbildung am Fuß

graue, mittellange, wellige Haare und Stirnglatze

Die Polizei hat auch ein Bild des Vermissten veröffentlicht. Alle bisher eingeleiteten Maßnahmen haben nicht zum Auffinden von Herrn Pfitzner geführt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Friedrich Pfitzner geben können oder sein Fahrzeug gesehen haben, werden gebeten, sich im Polizeirevier in Zwickau unter Tel: 0375 44580 zu melden.

