81-Jähriger zeigt sich nackt mehreren Kindern in Altenburg

Altenburg. Ein 81-Jähriger hat sich in Altenburg nackt mehreren Kindern gezeigt. Doch das war noch nicht alles.

Ein 81-jähriger Mann hat sich in der Barlachstraße am Montagmittag gegen 11.30 Uhr nackt auf seinem Balkon mehreren Kindern im Alter von sechs, acht und elf Jahren gezeigt, so die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen sprach er außerdem eines der Kinder auf verdächtige Art und Weise an.

Die Polizei konnte den 81-Jährigen identifizieren und leitete entsprechende Ermittlungen ein.

