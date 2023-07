Vermisster Mann aus Altenburg wurde gefunden

Altenburg. Seit Donnerstag wurde in Altenburg nach einem 89-Jährigen gesucht. Nun konnte er gefunden werden.

Seit Donnerstagabend wurde ein Mann in Altenburg vermisst. Die Suche nach ihm konnte am Freitagvormittag erfolgreich beendet werden, teilte die Polizei mit.

Passanten haben ihn in einem am Klinikum angrenzenden Wald gefunden. Ein Rettungswagen brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Polizei Gera bedankt sich für die Mithilfe!

