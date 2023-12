Altenburg In 27 Bereitschaftsdienstbereichen sind über die Feiertage 29 Bereitschaftsdienstpraxen geöffnet. Welche Öffnungszeiten gelten.

Thüringerinnen und Thüringer, die an den Weihnachtsfeiertagen sowie Silvester und Neujahr eine ambulante medizinische Behandlung benötigen, versorgt der Ärztliche Bereitschaftsdienst. In 27 Bereitschaftsdienstbereichen sind über 29 Bereitschaftsdienstpraxen geöffnet. Mobilitätseingeschränkte Patienten können zudem im Hausbesuch versorgt werden.

Vom 27. bis 29. Dezember sind viele Praxen aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung oder wegen Urlaubs geschlossen. Patienten wenden sich in der Woche nach Weihnachten während der Sprechzeiten bitte an die Vertretung, die in diesen Fällen von der Praxis ausgewiesen wird.

Zu erreichen ist der Bereitschaftsdienst über die kostenfreie Rufnummer 116117. Darüber hinaus können sich Patienten über die 116117 telemedizinisch beraten lassen, wahlweise per Video oder Telefon. Außerdem werden über diese Nummer dringende Hausbesuche vermittelt. Wer selbst nach der nächsten Bereitschaftsdienstpraxis und deren Öffnungszeiten schauen möchte, kann das auch über die 116117-App oder im Internet unter www.116117.de.

Dort findet sich zudem ein „Patienten-Navi“, mit dessen Hilfe Patienten zur richtigen Versorgung geleitet werden. Die 116117 vermittelt auch zur ärztlichen Bereitschaft der Augenärzte, Kinderärzte, HNO-Ärzte sowie zum Bereitschafts-Zahnarzt und der Bereitschafts-Apotheke der jeweiligen Region.

Sprechstunden des Bereitschaftsdienstes Altenburg:

Bereitschaftsdienstpraxis Altenburg in der Klinik Altenburger Land, Am Waldessaum 10, 04600 Altenburg Sprechstunde: Samstag, 23. Dezember bis Dienstag, 26. Dezember und Samstag, 30. Dezember bis Montag, 1. Januar jeweils 9 Uhr bis 12 Uhr und 18Uhr bis 20 Uhr.