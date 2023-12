Aktuelle Polizeimeldungen im Altenburger Land

Altenburg Die Polizei im Altenburger Land hat wieder eine Menge zu tun. Zum Beispiel fuhr ein Bus auf einen PKW auf. Was noch geschah.

Auffahrunfall mit einem Bus in Gößnitz

Gößnitz. Am 4. Dezember gegen 10:50 Uhr befuhr eine Pkw-Fahrerin die B 93. Am Abzweig Ponitz musste sie verkehrsbedingt halten. Ein nachfolgender 60-jähriger Bus-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Kollision mit einer Hauswand in Schmölln

Schmölln. Mit einer Hauswand in der Bergstraße in Schmölln kollidierte am 4. Dezember ein 62-jähriger Pkw-Fahrer. Nach vorliegenden Informationen befuhr er die etwas abschüssige Straße und kam dabei von dieser ab. Am Fahrzeug sowie an der Fassade entstand ein Sachschaden. Der 62-Jährige selbst wurde nicht verletzt.

Pkw in Vollmershain kam zum Rutschen

Vollmershain. Am 4. Dezember gegen Mittag befuhr ein 49-jähriger Pkw-Fahrer (49) die Dorfstraße in Vollmershain. An einem Berg kam er jedoch ins Rutschen, rollte rückwärts gegen ein Verkehrszeichen und kam anschließend im Straßengraben zum Stehen. Sowohl an seinem Fahrzeug, als auch am Verkehrsschild entstand Schaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zum Glück wurde niemand verletzt.