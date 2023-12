Aktuelle und wichtige Meldungen aus dem Altenburger Land

Altenburg, Schmölln Was in Schmölln und Altenburg und in der Region Altenburger Land gerade aktuell ist und welche Termine man unbedingt kennen sollte.

Lebensmitteldiebstahl in Meuselwitz

Meuselwitz/Zipsendorf. Von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Firmengebäude Am Anger in Meuselwitz. Hier verursachten sie einen Schaden an der aufgebrochenen Eingangstür zu einem dortigen Gebäude. Gestohlen wurden Lebensmittel. Die Altenburger Polizei ermittelt nun (Bezugsnummer 0312923/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03447 / 4710 entgegen.

Sitzungstermine in Schmölln

Der Schmöllner Marktplatz mit Blick auf die Kirche und das Rathaus. Foto: Stadtverwaltung Schmölln

Schmölln. Die 50. Tagung des Hauptausschusses findet am Dienstag, dem 5. Dezember, um 18 Uhr statt. Der Ort der Sitzung ist das Rathaus, im Ratssaal in Schmölln, Markt 1 .

Schmölln. Die 25. Tagung des Sozialausschusses findet am Dienstag, dem 5. Dezember um 18:30 Uhr statt. Der Ort der Sitzung ist das Rathaus, im Ratssaal in Schmölln, Markt 1 .

Alle Informationen zur Tagung sind im Schmöllner Rats-Informations-System unter der Adresse https://ris.schmoelln.de eingestellt.

Lebendiger Adventskalender am Wochenende in Schmölln

Am Samstag, dem 2. Dezember, wird ein Türchen um 15 Uhr beim Abgeordnetenbüro Ute Lukasch, Brückenplatz 19 geöffnet. Am Sonntag, dem 3. Dezember, um 17 Uhr öffnet Bürgermeister Sven Schrade (SPD) ein Türchen in der Galerie im Rathaus.

Nikolaus + Wein – Ein Abend in der Holzwerkstatt in Altenburg

Altenburg. Zum Nikolaustag am 6. Dezember, um 18 Uhr, findet im Studio Leonardo des Lindenau-Museums Altenburg in der Kunstgasse 1 die nächste Werkstatt am Abend statt. Bei einem Glas Wein steht dieses Mal die Arbeit mit Holz auf dem Programm. Angeleitet wird die Werkstatt von dem Holzbildhauer Thomas Suchomel.

Unter dem Motto „Nikolaus + Wein – Ein Abend in der Holzwerkstatt“ können kunstinteressierte Erwachsene hier eigene kleine Werke passend zur Vorweihnachtszeit kreieren. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Die Teilnahme kostet 8 Euro, ein Glas Wein ist inklusive. Anmeldung unter: 03447 8955-520/-430 oder studio@lindenau-museum.de möglich.

Verkehrsinformationen aus Altenburg

Altenburg. Am Dienstag, dem 5. Dezember, kommt es zur Sperrung der Straße Melchior-Bauer-Gasse im Altenburger Ortsteil Lehnitzsch. Grund sind Kanalinspektionen.

Vorlesezauber in Altenburg

Altenburg. Am Donnerstag, dem 7. Dezember, findet um 16 Uhr der nächste Vorlesezauber in der Stadtbibliothek in der Lindenaustraße 14 statt. Unter dem Titel „Vom Weihnachtsmann und seinen Wichteln“ werden Geschichten für die 6- bis 8-jährigen Kinder vorgelesen. Die Vorlesepaten freuen sich schon jetzt auf viele interessierte Kinder und bitten um eine Voranmeldung, telefonisch unter (03447) 315058 oder per Mail: bibliothek@stadt-altenburg.de.