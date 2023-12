Altenburg: Amtsabgabe, Tag der offenen Tür und Befragungen

Altenburg In Altenburg passieren momentan viele neue Dinge, unter anderem eine Amtsaufgabe aus privaten Gründen. Was jetzt wichtig ist.

Tag der offenen Tür unter dem Motto „Weihnachtsmarkt “an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Altenburg

Am 20. Dezember öffnen sich die Türen an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Altenburg für Schüler, Eltern und Interessierte in vorweihnachtlicher Stimmung.

Ab 10 Uhr können die Schüler und Schülerinnen der Schule in den einzelnen Klassenräumen spielen, basteln, lesen und schauen, was die Lehrer, Lehrerinnen und Mitarbeiter vorbereitet haben. Es wird „Marktstände“ geben, an denen man Plätzchen, Dekoratives und kleine Geschenke für wenig Geld erwerben kann.

Von 13 Uhr bis 15 Uhr sind auch Gäste (Eltern, Geschwister, Großeltern, Schülerinnen und Schüler anderer Schulen und zukünftige Schüler mit ihren Eltern) herzlich willkommen, um sich ein Bild von den Angeboten an der Schule machen zu können.

Inselzoo-Befragung abgeschlossen

Die Befragung, die durchgeführt wurde, um die Besucher des Altenburger Inselzoos in die Erarbeitung eines Fortentwicklungs-Konzepts einzubeziehen, ist beendet. Das Team des Tierparks dankt allen Teilnehmern für ihr Engagement.

411 Fragebögen sind insgesamt ausgefüllt worden. Unter jenen, die ihre Adresse angegeben hatten, wurden drei Jahreskarten für 2024 verlost.

Gewonnen haben:

• Paulina Wunsch, Altenburg

• Steffen und Sazou Mönicke, Altenburg

• Sandra Engert, Gerstenberg.

Die Jahreskarten werden den Gewinnern zugeschickt. Im nächsten Schritt wird die Besucher-Befragung im Detail ausgewertet, die Ergebnisse fließen in das Entwicklungskonzept ein. Es soll, nachdem sich die Arbeitsgruppe „Entwicklung Naherholungsgebiet Großer Teich“ und der zuständige Ausschuss des Stadtrats damit befasst haben, bis Mitte nächsten Jahres veröffentlicht werden.

Langjährige Ortsteilbürgermeisterin Marina Baumann gibt ihr Ehrenamt zum Jahresende auf

Im Altenburger Ortsteil Ehrenberg geht eine Ära zu Ende. Die langjährige Ortsteilbürgermeisterin Marina Baumann gibt ihr Ehrenamt zum Jahresende aus privaten Gründen auf, der Liebe wegen zieht es sie ins bayrische Weißenburg, (gelegen zwischen Nürnberg und Augsburg). Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) dankte ihr im Rathaus für ihr langjähriges Engagement. Marina Baumann ist seit dem 25. August 1996 kontinuierlich als ehrenamtliche Ortsteilbürgermeisterin für Ehrenberg tätig. „Dass ich jedes Mal bei den Wahlen großen Zuspruch erfahren habe, hat mich sehr gefreut und motiviert“, so Marina Baumann.

Zu ihren schönsten Erinnerungen an die vergangenen 27 Jahre gehört der Abriss des ehemaligen Kulturhauses und die Entstehung des neuen Baugebiets „Zur Fasanerie“ sowie des neuen Feuerwehrhauses in Ehrenberg. Unvergessen bleibt ihr auch, wie sie die Bekanntschaft des „Wildecker Herzbubens“ Wolfgang Schwalm machte. Zu der Zeit arbeitete sie im städtischen Vollzugsdienst und wollte dem berühmten Volksmusiker, der lange in Ehrenberg wohnte, ein Knöllchen verpassen, weil der in Altenburg im eingeschränkten Halteverbot stand. So kam man ins Gespräch und es gelang Marina Baumann, den Prominenten für allerlei Projekte zu gewinnen. So kochte er beispielsweise in einem städtischen Seniorenclub und sang dort live sein „Herzilein“.

„Ihre Senioren“ im städtischen Seniorenclub, die Mitglieder des Ortsteilrates, in den Freiwilligen Feuerwehren in Ehrenberg und Paditz sowie im Sportverein – sie alle wird Marina Baumann vermissen. Doch im Gespräch mit dem Oberbürgermeister versicherte sie, dass sie der Region verbunden bleiben werde. Sie bat das Stadtoberhaupt, sich gegenüber der Bahn für die Reaktivierung der Bahnstation in Paditz weiter einzusetzen. Der Oberbürgermeister sagte zu, das Thema nochmals gegenüber der Bahn anzusprechen. Ein aktuelles, bereits angeschobenes Projekt, dessen Realisierung sie gern noch als Ortsteilbürgermeisterin tatkräftig unterstützt hätte, ist die Schaffung eines Mehrgenerationenplatzes oberhalb der Mehrzweckhalle. Der Oberbürgermeister versprach, sie zur Einweihung des Platzes einzuladen – Marina Baumann ist ja nicht aus der Welt.

Bis zu den Kommunalwahlen im kommenden Jahr führen die beiden stellvertretenden Ortsteilbürgermeister die Amtsgeschäfte weiter.