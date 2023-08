Altenburg: Erlebe die Kraft des Spielens

So soll das Josephinum nach den Vorstellungen des Weimarer Architekturbüros Junk und Reich nach dem Umbau aussehen.

Altenburg. Namen und Slogan für die geplante Spielewelt in Altenburg gefunden, die Ende 2026 eröffnen soll.

Es geht voran mit der Altenburger Spielewelt, dem Schlüsselprojekt zur Belebung der Innenstadt und zur Ankurbelung des Tourismus. Ende 2026 soll das neuartige Erlebnisangebot im historischen Josephinum eröffnen.

Auch wenn mit dem eigentlichen Bau erst im kommenden Jahr begonnen werden kann, wird im Hintergrund eifrig an der Weiterentwicklung des Konzepts gearbeitet. So besteht unter anderem die Notwendigkeit, einen neuen Namen für das Prestigeprojekt zu finden, da die Bezeichnung „Spielewelt“ bereits von anderen Unternehmen verwendet wird.

Schwierige Namensfindung und am Ende ein Buchstabenspiel

Auf der Suche nach einem neuen Namen ließ sich die Stadt von mehreren Seiten beraten und nahm auch Vorschläge aus der Bevölkerung an. Gesucht wurde ein Name, der einen regionalen Bezug zu Altenburg vermittelt und trotzdem überregional unvoreingenommen entwickelt werden kann – hohe Ansprüche also.

Nun ist die Entscheidung gefallen, die Spielewelt Altenburg wird künftig unter dem Namen „Yosephinum – Erlebe die Kraft des Spielens“ beworben werden.

Abstraktion der Geschichte eröffnet neue Möglichkeiten

Mit dem Namen wird eine Brücke zum 1841 erbauten historischen Josephinum geschlagen, der Begriff aber durch das Austauschen des J mit einem Y abstrahiert. Die Aussprache ändert sich nicht, das so entstehende „Yo“ am Wortanfang biete aber weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten. Durch den Slogan „Erlebe die Kraft des Spielens“ wird der Bezug zum Thema Spiel verdeutlicht.

Das Logo für das neue Yosephinum. Foto: 2xGoldstein

Parallel dazu wird weiter durch das Reihnstettener Grafikbüro „2xGoldstein“ an einem einheitlichen Erscheinungsbild – oder wie man heute gern auf Englisch sagt: Corporate Identity – gearbeitet, mit dem die Wort-Bildmarke künftig beworben werden soll. Das neue Logo gibt einen Ausblick auf die künftige grafische Entwicklung.