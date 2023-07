Schmölln zeigt Flagge gegen Atomwaffen

Am Altenburger Rathausturm wird am 8. Juli wieder die Flagge mit der Friedenstaube gehisst.

Altenburg. Schmölln gehört dem internationalen Netzwerk „Mayors for Peace“, zu deutsch: „Bürgermeister für den Frieden“ an.

Eine Modernisierung der Kernwaffenarsenale durch die Atommächte und ein nicht endender russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine: Das ist die Kulisse, vor der am heutigen Sonnabend der Flaggentag der „Mayors for Peace“ (Bürgermeister für den Frieden) stattfindet.

Mit dem Hissen der Fahne am Rathaus, die eine Friedenstaube zeigt, setzen mehr als 500 Städte in Deutschland, darunter Altenburg, ein sichtbares Zeichen für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen und bringen erneut ihre Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck.

Laut dem Jahresbericht des Stockholmer Friedensforschungsinstitutes Sipri reduzierte sich zwar der Bestand an Atomsprengköpfen auf 12.512, aber die Zahl einsatzfähiger Atomwaffen stieg auf schätzungsweise 9576.

Einen deutlichen Zuwachs des nuklearen Arsenals sieht das Institut in China. Umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen des nuklearen Bestandes stellte Sipri bei den zwei größten Atommächten, Russland und den USA, fest.

Mehr als 8250 Städte in 166 Ländern beteiligen sich

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat zudem Folgen für die nukleare Rüstungskontrollpolitik. Bereits Anfang des Jahres wurde der letzte verbliebene bilaterale Vertrag über eine Verringerung von strategischen Waffen („New Start“) von Russland ausgesetzt. Der „New Start“-Vertrag von 2011 sah eine Begrenzung der Nukleararsenale Russlands und der USA auf je 800 Trägersysteme sowie 1550 einsatzbereite nukleare Sprengköpfe vor. Manche mögen sich fragen: Wer sind die „Mayors for Peace“ und warum engagieren sie sich auf diese Weise? Die Organisation Mayors for Peace wurde 1982 durch den Bürgermeister von Hiroshima gegründet. Das weltweite Netzwerk setzt sich vor allem für die Abschaffung von Atomwaffen ein, greift aber auch aktuelle Themen auf, um Wege für ein friedvolles Miteinander zu diskutieren.

Mehr als 8250 Städte in 166 Ländern gehören dem Netzwerk an, darunter 850 Städte in Deutschland. Rund 500 Städte in Deutschland beteiligen sich in diesem Jahr am Flaggentag, darunter auch zahlreiche Gemeinden aus Ostthüringen, zum Beispiel Bad Blankenburg, Bad Klosterlausnitz, Bad Köstritz, Bad Lobenstein, Berga, Bürgel, Dornburg-Camburg, Eisenberg, Gera, Gößnitz, Greiz, Jena, Hermsdorf, Ronneburg oder Schmölln.

Der Schmöllner Bürgermeister Sven Schrade (SPD) dazu: „Wir als Mayors-for-Peace-Stadt setzen mit dem Hissen der Flagge ein sichtbares Zeichen gegen atomare Aufrüstung und für den Frieden. Die rund 12.500 Atomwaffen der Kernwaffenstaaten können schon jetzt alles Leben auf der Erde beenden. Wir brauchen auch in diesen schwierigen Zeiten nukleare Abrüstung statt Aufrüstung. Wir zeigen mit der Flaggenhissung auch in diesem Jahr unsere Solidarität mit der Ukraine.“

Altenburg ist seit 2019 Mitglied des Bündnisses – und zeigt heute ebenfalls die Friedensflagge.