Altenburger Klinikchefin über das größte Krankenhaus-Problem

Altenburg Gundula Werner aus dem Altenburger Land sagt, was nötig ist, um die geplante Krankenhausreform überhaupt umsetzen zu können.

Die Geschäftsführerin des Klinikums Altenburger Land, Gundula Werner, wurde einstimmig in ihrem Amt als Vizepräsidentin der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) bestätigt. Vor wenigen Tagen fanden anlässlich der Mitgliederversammlung in Berlin Vorstandswahlen statt. Sowohl Präsident Ingo Morell als auch die beiden Vizepräsidenten, Gundula Werner und Thomas Lemke, wurden einstimmig im Amt bestätigt und können nun ihre zweite Amtszeit fortsetzen. Diese beginnt am 1. Januar 2024 und dauert drei Jahre.

„Ich freue mich über das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird“, sagt Werner. „Ich freue mich, hier weiter die ‚neuen‘ Bundesländer und speziell Thüringen vertreten zu können. Angesichts der Krankenhausreform stehen wir vor besonderen Aufgaben. Wir stehen für eine Reform, die Krankenhäuser in eine sichere Zukunft führen und die Patientenversorgung vor allem auch in den ländlichen Gebieten sichern muss“, fährt sie fort.

Das größte Problem der Krankenhäuser in Deutschland sei aus ihrer Sicht, dass die inflationsbedingten Kosten nicht refinanziert seien. Ehe eine Krankenhausreform greife, müsse ein Vorschaltgesetz im Bundestag beschlossen werden, mit dem die Finanzierung der Krankenhäuser gesichert werde. Dieses Gesetz müsse vorsehen, so Werner weiter, dass die Einkommen der Krankenhäuser, die Landesbasisfallwerte, über die übliche Steigungsrate hinaus dauerhaft um vier Prozent angehoben werde. „Vor allem müsse dieses Gesetz vor der Krankenhausreform zu wirken beginnen“, fordert Gundula Werner.