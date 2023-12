Wichtiges in Kürze Altenburger Land: Gesang, Vortrag und was sonst noch los ist

Schmöllner Gymnasiasten laden zum Weihnachtskonzert

Das diesjährige Weihnachtskonzert des Gymnasiums Schmölln findet am Mittwoch, 13. Dezember, um 18 Uhr statt. Ort des Geschehens ist traditionell die Stadtkirche Schmölln.

Paten für sieben Pflanzkübel in Schmölln gesucht

Noch sieben von insgesamt 26 Pflanzkübel im Schmöllner Stadtzentrum suchen noch Paten. Die Stadt Schmölln will bis Jahresende entsprechende Verträge abschließen. Zu Beginn 2024 sollen die Kübel aufbereitet und frisch bepflanzt werden. Noch bis zum 31. Dezember können sich Interessierte an die Stadtverwaltung Schmölln wenden: Maja Persch, presse@schmoelln.de, Telefon (034491) 76 121.

In Altenburg: Freie Willensbildung und assistierter Suizid

Mit einem Vortrag zum Thema „‚Ich bin dann mal weg!‘ – Gedanken zu freier Willensbildung und assistiertem Suizid“ geht am Dienstag, 12. Dezember, 18 Uhr, die Reihe „Seelische Gesundheit“ an der Volkshochschule Altenburg zu Ende. Referieren wird Chefarzt Dr. Christian Schäfer. Die Thematik rückt in den Fokus der Psychiatrie: zum einen, weil Menschen mit psychischen Erkrankungen Suizidassistenz suchen können; und zum anderen, weil diese Erkrankungen häufig, aber nicht zwangsläufig, die Fähigkeit einschränken, eine freie Suizidentscheidung zu treffen. Der Eintritt ist frei. Die Volkshochschule empfiehlt eine Platzreservierung: (03447) 507928 oder unter www.vhs-altenburgerland.de.

Lebendiger Adventskalender am Schmöllner Cosswitzanger

Das 8. Türchen des Lebendigen Adventskalenders Schmölln öffnet sich am Freitag, 8. Dezember, um 18 Uhr bei der Lebenshilfe Altenburg am Cosswitzanger 2 in Schmölln.

Marstallstraße in Altenburg wird zur Einbahnstraße

Am Mittwoch, 13. Dezember, werden am Theaterplatz und in der Marstallstraße in Altenburg Inspektionsarbeiten am Abwasserkanal durchgeführt. Zu diesem Zweck kommt es zu Fahrbahnbeeinträchtigungen am Theaterplatz, teilt die Stadtverwaltung Altenburg mit. Gleichzeitig wird die Marstallstraße zwischen Keplerplatz und Theaterplatz zur Einbahnstraße. Die Zufahrt vom Theaterplatz in die Marstallstraße wird dabei nicht möglich sein. Der Verkehr aus der Gegenrichtung wird gewährleistet.

Altenburger Stiftsgraben wird zur Sackgasse

Am Montag, 11. Dezember, wird der Stiftsgraben in Höhe der Hausnummer 22d für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Grund ist die Aufstellung einer Hebebühne. Betroffen ist der Bereich zwischen Neugasse und Sperlingsberg. Im Zuge der Sperrung wird die Einbahnstraße aufgehoben und der gesperrte Bereich zur Sackgasse, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Bürger für Thüringen laden nach Kosma

Das Bündnis Bürger für Thüringen führt am Samstag, 16. Dezember, eine Zukunftskonferenz durch. Ihr Titel lautet „Brücken statt Brandmauern“. Die Veranstaltung findet von 14 bis 17 Uhr im Kulturhof im Altenburger Ortsteil Kosma statt.

Neue studioAusstellung in Altenburger Kronengasse

Das studio des Lindenau-Museums setzt zum Jahresendspurt an: In der Altenburger Kronengasse 2 zeigt die Kunstschule Werke von Kindern, die in den studioKursen oder im studioBAMBINI entstanden sind. Bis zum 7. Januar 2024 werden großformatige Gemeinschaftsarbeiten, lebensgroße Körpersilhouetten in Posen der Gipsabgüsse, Pop-up-Bücher und Malereien präsentiert. Passend dazu gibt es am 16., 17. und 23. Dezember sowie am 7. Januar 2024 praktische Angebote, in denen zusammen mit professionellen Künstlerinnen gemalt, gebastelt und gedruckt wird. Es handelt sich um offene Angebote, die kostenlos sind und keinerlei Anmeldung erfordern.