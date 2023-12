Altenburger Land: Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke

Altenburg Tierschützerin Andrea Rücker warnt davor, zu Weihnachten unüberlegt ein Tier zu verschenken. Was unbedingt beachtet werden sollte.

Andrea Rücker, Vorsitzende des Vereins Hoffnung für Wildenten, Schwäne und C0 e.V. Altenburg, ist es in dieser Zeit besonders wichtig, darauf hinzuweisen, dass Tiere keine geeigneten Weihnachtsgeschenke sind.

Tiere als Geschenk sind ungeeignet

Denn: Das Weihnachtsfest steht kurz bevor und damit auch bei vielen Eltern die Frage, womit sie ihren Kindern eine Freude machen können. „Kinder sind für derartige ‚Geschenke‘ ganz schnell zu begeistern und die ganze Familie ist an Weihnachten glücklich über das neue, tierische Familienmitglied. Für die Tierschutzvereine beginnt nicht erst jetzt die Zeit der traurigen Erinnerung an die Coronazeit, denn unbedacht und übereilt wurden Hunde und Katzen ‚angeschafft‘. Die Menschen waren Zuhause und damit auch genügend Zeit, um mit dem ‚Neuzugang‘ Hund Gassi zu gehen oder sich rührend mit viel Zeitaufwand um die ‚schnurrenden Freunde‘ zu kümmern“, führt Andrea Rücker aus.

Sie erinnert sich in diesem Zuge daran, was nach der Corona-Zeit mit vielen Haustieren in der Region geschah: „Das Leben nahm wieder seinen gewohnten Gang ein, in den Betrieben wurde die Arbeit wieder aufgenommen und es blieb kaum noch Zeit, um sich um die Tiere zu kümmern. Diese Situation hat die Tierheime in Deutschland vor unlösbare Probleme gestellt, denn nach Corona wurden sehr viele Tiere in den Tierheimen wegen Zeitmangel und Überforderung abgegeben, oder sie wurden einfach ausgesetzt. Abgesehen von der finanziellen und räumlichen Überforderung in den Tierheimen kann man das Leid und die Trauer der betroffenen Tiere nicht bemessen, denn sie leiden still und können über den Verlust ihrer Familie nicht sprechen.“

Im Altenburger Land werden die Weihnachtsgeschenke besorgt, aber keine tierischen

Für die Tierschützerin steht mit der Weihnachtszeit nun erneut eine emotionale Zeit vor den Familien in der Region. „Ich denke, es werden wieder einige Tiere sein, die unüberlegt angeschafft werden. Die Tierschutzvereine bemühen sich mit Öffentlichkeitsarbeit und mit einem Vermittlungsstopp vor Weihnachten, diesem Trend entgegenzuwirken.“ Andrea Rücker appelliert noch einmal ganz deutlich: „Bitte keine Tiere als Weihnachtsgeschenke.“

Bevor eine Familie tierischen Nachwuchs erhält, sollten zudem alle Familienmitglieder zu Rate gezogen werden und sich darüber bewusst sein, dass mit der Aufnahme eines Tieres eine finanzielle Belastung, wie Futter, Tierarztkosten, Versicherungen, Urlaubsbetreuung und Einiges mehr auf die neuen Besitzer zukommen. „Dieser Verantwortung müssen sich die neuen Besitzer bewusst werden. Dazu muss auch die Frage geklärt sein, ob auch genügend Zeit für das Tier aufgebracht werden kann. Ein „tierisches“ Geschenk für die Kinder bedeutet nicht, dass die Verantwortung den Kindern obliegt. Sie sollten natürlich in die Aufgaben mit einbezogen werden, aber sie sind meistens sehr schnell überfordert. Die Aufnahme eines Tieres bringt für die Kinder sehr viel Positives in ihr Leben und wir begrüßen es, wenn Kinder gemeinsam mit Tieren aufwachsen. Dies sollte aber mit sehr viel Verantwortungsbewusstsein und Überlegungen gemeinsam in den Familien besprochen werden“, warnt die Tierschützerin ausdrücklich.

Einen Tipp hat sie auch noch parat: „Das Weihnachtsfest könnte dazu genutzt werden, um sich in einem Tierheim umzuschauen oder sich vorab zu informieren, welche Ansprüche das jeweilige Tier hat, welches man sich eventuell als ‚tierisches Familienmitglied‘ holen möchte. Nach den Feiertagen sollte in aller Ruhe ein ‚Neuzugang‘ in die Familie einziehen, denn die turbulenten Feiertage sind für die Tiere völlig ungeeignet, um sich an die neue Umgebung und an die Familie zu gewöhnen. Man erspart so den Tieren unnötigen Stress, welcher leider oft mit Angst und Unsicherheit verbunden ist.“