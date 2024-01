Themen, die interessierten Altenburger Land: Was unsere Leser diese Woche bewegte

Schmölln Verkehrsregeln, Pegelstand und ein tragisches Unglück - das waren viel gelesene Beiträge der Schmöllner Lokalredaktion in dieser Woche

Die Hitliste der Online-Seitenaufrufe der Schmöllner Lokalredaktion ist recht lang und bunt gemixt. Und sie gibt Aufschluss, welche Themen aus dem Altenburger Land Leserinnen und Leser am meisten in ihren Bann ziehen. Ganz oben auf der Hitliste geht es um des Schmöllners liebstes Kind: das Auto. Genauer: wie schnell sein Fahrer mit ihm unterwegs sein darf auf dem Schmöllner Marktplatz, wo höchstens Spielstraßentempo erlaubt ist. Hier ist in der ersten Woche des neuen Jahres nämlich ein Probebetrieb für einige neue Regeln gestartet, die ab Februar verbindlich gelten sollen.

Dicht dahinter auf der Skala meistgelesener Beiträge folgt ein Bericht über die Schmöllner Stützpunktfeuerwehr und die Kameraden umliegender Ortschaften. Zum Wochenstart mit Dauerregen bis weit in die Woche hinein blieb ihnen nichts anderes übrig, als Wetterberichte und vor allem den Pegel der Sprotte zu verfolgen. Warum, ist hier zu erfahren.

Und auch dieser Bericht bewegt die Leserinnen und Leser der Online-Ausgabe der Lokalredaktion Schmölln nach wie vor: Die Geschichte über Tobias aus dem Altenburger Land, der nicht nach Hause kann. Im Juli 2023 brachen Tobias, seine Frau und die kleine Tochter auf zu einer unbeschwerten Urlaubsreise. Die Tage im Ausland sollten erholsam und voller schöner Erlebnisse werden für die kleine Familie. Sie endeten indes jäh am 29. Juli: Tobias stürzte vor den Augen von Frau und Kind. Die Thüsac Personennahverkehrsgesellschaft in Windischleuba, sein Arbeitgeber, hat jetzt eine bundesweite Spendenaktion gestartet. Dadurch soll es dem Verunglückten möglich gemacht werden, in sein Zuhause zurückkehren zu können.