Altenburger Polizei fahndet nach Exhibitionisten - junger Mann zeigt Hitlergruß

Altenburg. Das sind die Polizeimeldungen aus dem Altenburger Land am Montag.

Seit dem Wochenende fahndet die Polizei in Altenburg nach einem mutmaßlichen Exhibitionisten. Ein bislang unbekannter Mann soll am Samstag gegen 18 Uhr mit heruntergelassener Hose auf einer Parkbank gesessen haben. Eine Passantin bemerkte den Mann am Nordplatz. Als sie sich näherte, entfernte sich der Mann.

Auf Ruhestörung folgt Hitlergruß

Am Freiheitsplatz in Gößnitz kam es am Samstag zu einem Polizeieinsatz wegen Ruhestörung. Wie die Polizei mitteilte, rückten die Beamten kurz vor Mitternacht aus. Vor Ort trafen sie auf einen 18-Jährigen.

Dieser widersetze sich den Anweisungen der Polizisten und zeigte ihnen stattdessen mehrfach den Hitlergruß. Daraufhin nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Diebe brechen Fahrzeuge auf

Bereits in der vergangenen Woche, machten sich Unbekannte an abgestellten Fahrzeugen in Lucka zu schaffen. In der Ramsdorfer Straße waren in der Nacht zum Freitag ein Auto und ein Lkw auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios abgestellt.

Der oder die Unbekannten verschafften sich Zugang zu den Fahrzeugen und entwendeten einen Kasten Bier und Werkzeuge. Anschließend konnten sie unerkannt verschwinden.

Leicht verletzt durch Zusammenstoß mit Mauer

Am Sonntagabend rückten Polizei und Feuerwehr in die Wallstraße in Altenburg aus. Eine 79-jährige Frau rammte zunächst einen Verkehrspoller, bevor sie mit ihrem Auto an der Mauer eines Hauses zum Stehen kam.

Die Frau wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebraucht. Am Auto als auch am Haus entstand ein Sachschaden.

Diebe entwendet Kabel von Baustelle

Ein Diebstahl ereignete sich auf einer Baustellte in Altenburg. Wie die Polizei mitteilte, trug sich der Vorfall in der Nacht zum Freitag in der Brockhausstraße zu.

Die Diebe entwendeten circa 200 Meter Starkstromkabel, sowie zwei weitere Kabeltrommeln.

