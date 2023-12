Altenburger Weihnachtsmarkt: Wer die Tassen einführte

Altenburg Seit Freitag lockt der Altenburger Weihnachtsmarkt wieder zahlreiche Besucher und Besucherinnen an. Wie damals alles begann.

Seit Freitag, den 1. Dezember, lockt der Altenburger Weihnachtsmarkt wieder zahlreiche Besucher und Besucherinnen auf den Marktplatz, die sich hier treffen, schlemmen oder Weihnachtsgeschenke einkaufen möchten.

Mit dem großen Ziel, in Altenburg Kinderaugen zum Leuchten zu bringen

Die Schaustellerfamilie Zinnecker verkauft auf dem Altenburger Weihnachtsmarkt auch Glühwein und diverse Heißgetränke in der "Altenburger Stub´n". Foto: Kathleen Niendorf / Kathleen Niendorf/ OTZ

Eine der Hütten nennt sich „Altenburger Stub´n“ und bietet unter anderem verschiedene Glühweinsorten und andere Heißgetränke an. Betrieben wird sie von der Familie Zinnecker, die direkt nach der Wende nach Altenburg gekommen ist. Die Schausteller besitzen auf dem Altenburger Weihnachtsmarkt ebenfalls die Eisenbahn und einen Süßigkeitenwagen. „Das Größte für mich ist es, Kinderaugen zum Leuchten zu bringen - wenn sie eine Runde mit der Eisenbahn fahren oder von uns etwas naschen“, sagt Besitzer Alwin Zinnecker. Sein Schwiegersohn schenkt den Glühwein aus und seine Tochter verkauft Naschereien. Er selbst steuert die Eisenbahn auf dem Altenburger Weihnachtsmarkt.

Schausteller möchten der Stadt Altenburg etwas zurückgeben

„Seit 33 Jahren sind wir schon auf dem Altenburger Weihnachtsmarkt - das ist eine sehr lange Zeit“, resümiert der Schausteller. „Wir wollen der Stadt etwas zurückgeben und fühlen uns, obwohl wir nicht gebürtig von hier kommen, als Altenburger. Wir bieten zum Beispiel auch nur regionale Produkte an.“

Es ist bereits die 14. Generation der Schausteller. Im Sommer sind sie dann in ganz Deutschland unterwegs. „Es fing in Altenburg an mit einem Mandelwagen, den wir damals aufstellten auf dem Weihnachtsmarkt. Im zweiten Jahr gab es dann schon eine Holzhütte. So hat sich das alles langsam entwickelt“, erinnert sich Alwin Zinnecker zurück.

Eine interessante Information gibt es von Zinnecker auch noch oben drauf: „Wir haben damals auch die Tassen eingeführt auf dem Weihnachtsmarkt, darauf sind wir stolz. Im Gegensatz zu damals macht jedoch heute nahezu jeder Stand auf dem Weihnachtsmarkt sein eigenes Ding, das finde ich etwas schade.“