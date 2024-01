Altenburger Land. Der Landkreis Altenburger Land wird die Beratung und Betreuung für Flüchtlinge unterstützen. Und welches Konzert stattfindet.

Altenburg. Der Landkreis Altenburger Land wird die Beratung und Betreuung für anerkannte Flüchtlinge unterstützen. Beabsichtigt ist, die Landesfördermittel für das Jahr 2024 aus der „Sozialberatungsrichtlinie“ an zwei Projekte weiterzuleiten. Die Beratung und Betreuung anerkannter Flüchtlinge ist sowohl für Flüchtlinge als auch für die Aufnahmegesellschaft unverzichtbar.

Durch die Vermittlung von Werten und Gepflogenheiten, aber auch von Rechten und Pflichten in unserer Gesellschaft lernen die Flüchtlinge, welche ihrer Regeln teilweise mit unseren kollidieren. Je erfolgreicher dieser Lern- und Kennenlern-Prozess abläuft, desto besser gestaltet sich ein harmonisches Miteinander beider Seiten. Für die Anerkannten-Beratung stellt der Freistaat Thüringen Fördermittel bereit, die vom Landkreis mit 20 Prozent kofinanziert werden.

Die Förderrichtlinie des Freistaates Thüringen für das Jahr 2024 ist noch nicht in Kraft. Die Kreisverwaltung erwartet jedoch keine wesentlichen Veränderungen gegenüber der Richtlinie aus dem Jahr 2023. Um die Kontinuität der Anerkannten-Beratung aufrechtzuerhalten, hatte der Landkreis dazu aufgefordert, Projektkonzepte einzureichen. Insgesamt gingen im Landratsamt vier Anträge auf Förderung ein. Die Auswertung ergab, dass die Konzepte der Caritas Ostthüringen und der Euroschulen Altenburg die höchsten Bewertungen erhalten haben. Mit der Mitteilung über den sogenannten vorzeitigen Maßnahmenbeginn und die Inaussichtstellung der Finanzierung vorbehaltlich der Förderrichtlinie des Freistaates Thüringen haben nun diese beiden Träger die Möglichkeit, ihr Beratungsangebot bereits zum Jahresanfang umzusetzen.

Beraten wird unter anderem zu den kulturellen Standards des Zusammenlebens, zu Behördengängen und zu existenzsichernden Hilfen.

Traditioneller Country-Blues im MusicClub Schmölln

Schmölln. Mit der „Big Creek Slim Band“ ist am Samstag, dem 20. Januar, erstmals eine Band aus unserem Nachbarland Dänemark im Music-Club Schmölln zu Gast, die sich in Sachen Blues mittlerweile auch international einen Namen gemacht und für Aufsehen in der Bluesgemeinde gesorgt hat. Wüsste man es nicht besser, würde man meinen, der in Ikast geborene Big Creek Slim, alias Marc Rune, hätte sich direkt aus den Tiefen des Mississippi-Deltas am Anfang des 20. Jahrhunderts in unsere heutige Zeit verirrt. Sein roher, ungeschliffener, authentischer und gefühlvoller Gesang scheint direkt aus den Tiefen seiner Seele aufzusteigen und verleiht, gestützt auf eine virtuose Spieltechnik, seinen Songs den typischen Charakter des traditionellen akustischen Country-Blues der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts.

Slim hat bisher neun Alben aufgenommen und dafür einige Preise erhalten. Auf seiner aktuellen Deutschlandtour ist der meist solistisch agierende Sänger und Gitarrist mit Band unterwegs, was auf ein besonders spannungsvolles Programm schließen lässt. Aufgrund eventuell starker Nachfrage und begrenzter Platzkapazität empfiehlt es sich, den Onlineverkauf über www.musicclub-sln.de zu nutzen.

Big Creek Slim Band (DK)/ Blues/ Samstag, 20. Januar 2024/ 21 Uhr/ Einlass ab 19:30 Uhr.