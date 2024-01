Schmölln. Der 17. Sparkassen-Cup wird wieder in der Ostthüringenhalle Schmölln ausgetragen. Welche höherklassigen Mannschaften dabei sind.

Der 17. Sparkassen-Cup, welcher am Freitag, dem 19. Januar, in der Ostthüringenhalle Schmölln ausgetragen wird, verspricht einmal mehr ein tolles Hallenevent zu werden. Der SV Schmölln 1913 freut sich, dass erneut sowohl höherklassige als auch regionale Mannschaften den Weg in die Knopfstadt finden. Die Gruppen wurden im Rahmen der Dankeschön-Veranstaltung für die Helfer des Weihnachtsmarkts ausgelost und Schatzmeisterin Astrid Pohl, die als Losfee agierte, zog spannende Gruppen.