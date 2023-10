Auf zum Ökumenischen Pilgern: Start und Ziel in Nischwitz

Nischwitz/Heukewalde. Am 31. Oktober geht es mit Arnhild Kump ins Obere Sprottetal

Die Leiterin des Ökumenischen Pilgerzentrums Wien, Arnhild Kump, und Pfarrer Jörg Dittmar vom Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Thonhausen Spora laden am Reformationstag zum Pilgern ein.

Start und Ziel der Pilgertourist Nischwitz

In diesem Jahr beginnt die Wanderung in Nischwitz. 8.30 Uhr geht es los mit Kaffee und Reformationsbrötchen. Danach wird gegen 9 Uhr der Reformationsgottesdienst in Nischwitz gefeiert. Um 10 beginnt die Pilgerwanderung. Die ersten 15 Minuten werden schweigend gewandert.

Gegen 11.30 Uhr wird in der Kirche Mannichswalde innegehalten. In der Kirche von Jonaswalde erfolgt das Mittagsgebet. Das wird so gegen 12.30 Uhr sein. Nach dem Gebet gibt es einen Mittagsimbiss. 13.45 wird aufgebrochen in Richtung Heukewalde. Dort wird man gegen 14.15 Uhr ankommen. 15.15 erfolgt in Nischwitz die Abschlussandacht. Gegen 15.30 Uhr klingt der Tag bei Kaffee und Kuchen aus.

„Wir wollen mit Euch aufbrechen, unterwegs sein und ankommen. Pilger suchen Ziel und Sinn ihres Lebens, brechen ins Ungewisse auf, lassen die Hektik des Alltags zurück, üben sich in einer neuen Achtsamkeit, erleben das Getragensein in der Weggemeinschaft“, sagt Arnhild Kump, die sich auf altbekannte Gesichter und auf neue Teilnehmer freut.

Geistliche Elemente, Singen, Meditieren, Gespräche und auch Schweigezeiten begleiten die Wege an diesem Tag. Die Teilnehmer erfahren eine neue Beziehung zur Natur und zu unserer Geschichte.

Alle Interessierten sind herzlich zu dieser Pilgerwanderung eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Gesamtwegstrecke beträgt etwa 15 Kilometer. Für Verpflegung sowie An- und Abreise sorgen die Pilger selbst.

Rückfragen an: Arnhild Kump (Ratsch), Tel. 01 57 / 50 12 85 49, E-Mail: Pilgerzentrum.Wien@gmx.at oder Pfarrer Jörg Dittmar, 04626 Thonhausen, Tel. 0 37 62 / 36 26, E-Mail: JDittmar@gmx.de