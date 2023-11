Bettina Saborowski malt am liebsten Aquarellbilder in der Nass-in-Nass-Technik. Landschaftsbilder haben es ihr besonders angetan. 40 ihrer Werke werden jetzt in der Schmöllner Rathausgalerie ausgestellt.

Schmölln Bettina Saborowski arbeitete in der Personalplanung, doch dann erkrankte sie schwer an Krebs und entdeckte die Aquarellmalerei. Ihre Bilder sind in Schmölln zu sehen.

Daniel Dreckmann

Am Donnerstag, dem 30. November, findet um 19 Uhr in der Rathausgalerie in Schmölln die Vernissage Ausstellung „Eine andere Welt“ mit Werken von Bettina Saborowski statt. Zu sehen sind dort 40 Bilder, überwiegend Landschaftsmalereien und alles Aquarelle.

Eine schwere Krebserkrankung führte zur Malerei

„Ich bin eine Vielmalerin, male fast jeden Tag“, erzählt Bettina Saborowski im Gespräch mit dieser Zeitung. Dabei ist sie eigentlich gar keine Künstlerin, betont sie. Doch vor zehn Jahren hat eine schwere Krebserkrankung sie aus ihrem Alltag gerissen und ihr Leben von einem Tag auf den anderen völlig auf den Kopf gestellt.

„Chemotherapie und Krankenhausaufenthalte wechselten sich ab. Und ich habe mich nur gefragt: Was mache ich bloß den ganzen Tag, wenn ich nicht gerade in Behandlung bin“, erzählt die Malerin. Sie begann mit ersten Bleistiftzeichnungen.

Ihre Tochter empfahl ihr kurz darauf, einen Aquarellkurs im Kreativzentrum in Crimmitschau, das MUZ Kreation Crimmitschau, zu besuchen, in dem sie selbst aktiv war. „Ich habe mich sofort in die Aquarellmalerei verliebt, weil ich es so extrem faszinierend fand, wie das Wasser mit den Farben arbeitet“, erzählt Bettina Saborowski und man merkt ihr die Begeisterung dafür deutlich an.

Die Liebe zur Natur bestimmt die Motive der Bilder in Schmölln

Was zunächst noch recht zaghaft begann, wurde in Lockdown-Zeiten 2020 stark intensiviert. „Da brauchte ich einfach ein bis zwei Stunden nur für mich und die Malerei war da genau das Richtige, weil ich dabei sehr fokussiert bin, alles andere ausblende und gleichzeitig sehr zur Ruhe komme“, erläutert sie. Porträts und Architektur interessieren Bettina Saborowski weniger, die Landschaftsmalerei hat es ihr angetan.

„Ich liebe die Natur, habe einen großen Garten und gehe gern Wandern“, erzählt sie. Hier holt sie sich viele Inspirationen aber auch von Fotos, die sie selbst gemacht oder die andere geschossenen haben. Ja, selbst von Fotos bei Instagram holt sie sich so manche Idee, die sie später künstlerisch variiert und umsetzt.

Beruflich war Bettina Saborowski bei C&A in Zwickau jahrelang für die Personalplanung zuständig und als rechte Hand der Geschäftsführung tätig, bevor sie sich 2016 verrenten ließ. „Ich musste einsehen, dass ich chronisch krank bin und die Krebstherapie mich sehr verändert hat. Ich konnte nicht mehr so funktionieren, wie es von mir erwartet wurde, weil ich gelernt hatte, mich viel mehr auf mich selbst und mein eigenes Wohlbefinden zu konzentrieren, das eine Grundvoraussetzung im Kampf gegen den Krebs ist“, führt die 53-Jährige aus.

Übung macht den Meister und die Liebe zur Übung die Künstlerin

Die gewonnene Zeit investiert sie in ihre Malerei in ihrem Atelier unterm Dach mit Blick auf den Sahnpark in Crimmitschau. Sie spezialisiert sich auf die Nass-in-Nass-Technik, bei der in die noch nicht getrocknete Farbe hineingemalt wird. „Ich liebe es zu beobachten, wie sich die Farbpigmente dabei verhalten“, erzählt sie begeistert.

Und natürlich würde sie jedem dazu raten, mit dem Malen anzufangen. „Sehen sie, ich würde nie sagen, dass ich ein besonderes Talent zum Malen habe, aber Übung macht den Meister. Für die in Schmölln gezeigten 40 Bildern habe ich wohl gut 400 Bilder gemalt. Und das Malen bereitet mir eine solche Freude – wenn man dabei ist und sieht, wie sich etwas entwickelt. Und wenn etwas schiefgeht, dann ist das nicht schlimm. Man übt dadurch ständig und man liebt das Üben, und deshalb macht man einfach immer weiter“, schildert Bettina Saborowski ihren Schaffensprozess. „Und wenn dann mal ein Bild richtig gut gelingt, und es kommt bei den Betrachtern an, dann freut einen das zusätzlich noch einmal.“

Der Welt in Schmölln etwas Dankbarkeit und Zufriedenheit zurückgeben

Dann sagt sie etwas, was einen sehr nachdenklich machen kann: „Durch meine Erkrankung habe ich sehr viel positive Aufmerksamkeit erfahren, nicht nur durch Familie und Freunde, sondern auch durch richtig gute Ärzte und ein fantastisches Pflegepersonal. Das sind so tolle Menschen. Und ich möchte der Welt gern etwas von meinen schönen Erfahrungen zurückgeben, von meiner Liebe, Dankbarkeit, Zufriedenheit und Ruhe.“

Ihre erste Bilderausstellung hatte sie im Sommer in der Galerie im Theater in Crimmitschau – „ein tolles Erlebnis“. Und in Halle hat das Kunstgeschäft „Feingemacht“ seit Mai 2022 bereits 23 ihrer Bilder verkauft. Den Kontakt zum Rathaus in Schmölln hat ein Vereinsmitglied des Kreativzentrums Crimmitschau hergestellt, das bereits einmal in Schmölln ausgestellt hat.

Fragt man Bettina Saborowski nach ihrem Lieblingsbild in der Ausstellung, dann sagt sie: „Da habe ich gleich zwei: Eine Winterimpression mit einem Weihnachtsbaum, die ich mit Kaffee gemalt habe, und ein stimmungsvolles Bild mit einem Segelboot im Sonnenuntergang. Ich liebe diese Mischung aus Sehnsucht, Meer und einer friedlichen Atmosphäre. Das ist einfach ‚Eine andere Welt‘.“

Die Ausstellung „Eine andere Welt“ mit Werken von Bettina Saborowski ist vom 30. November bis einschließlich 17. Januar 2024 in der Schmöllner Rathausgalerie zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.