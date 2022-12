Pkw aufeinander geschoben – 30 Weihnachtsbäume geklaut – Loch in Garagenwand gerissen

Ein Unbekannter hat am Samstag in Schmölln ein großes Loch in eine Garagenmauer gefahren. (Symbolfoto)

Die Meldungen der Polizei für das Altenburger Land.

Am Samstagnachmittag (10.12.2022) zwischen 13.10 und 13.15 Uhr beschädigte ein weißer Pkw Kombi die Außenwand einer Garage in Schmölln in der Robert-Koch-Straße, so dass ein großes Loch in die Wand gerissen wurde. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Autofahrer gerät in Gegenverkehr und schiebt zwei Pkw aufeinander

Im Bereich Meuselwitz befuhr am Freitagmittag der Fahrer eines Pkw VW die Zeitzer Straße stadteinwärts und geriet Höhe Mittelstraße auf die Gegenspur, wo er mit einem stehenden Fahrzeug kollidierte.

Durch den Aufprall wurde der Hyundai zurückgeschoben und beschädigte einen hinter ihm wartenden Pkw Volvo. In Folge des Unfalls wurden Fahrer und Beifahrerin des VW, sowie die Beifahrerin des Hyundai medizinisch versorgt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Außerdem mussten der VW und der Hyundai abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von über 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Zeitzer Straße vorübergehend gesperrt.

Diebstahl von Weihnachtsbäumen

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom 08. zum 09.12.2022 dreißig Weihnachtsbäume vom gesicherten Gelände des Weihnachtsbaumverkaufes am Kaufland Altenburg, Kauerndorfer Allee. Das Beutegut hat einen Wert von über 1000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Seniorin fällt nicht auf Telefonbetrüger herein

Am Freitag (09.12.2022) in den Mittagstunden versuchte ein unbekannter Täter, telefonisch eine Seniorin aus Heukewalde unter dem Vorwand zu betrügen, dass ihrer Tochter etwas zugestoßen sei. Die Seniorin ging auf die Forderungen nicht ein und verständigte ihre Familie, so dass ein Schaden abgewendet werden konnte.

