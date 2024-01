Bauernprotest: Für mich ein Hoch auf die Meinungsfreiheit

Schmölln Start in die bundesweite Bauern-Protestwoche verläuft im Altenburger Land ohne besondere Vorkommnisse, hinterlässt aber trotzdem Eindruck.

Was für ein Auftakt in diese Woche der bundesweiten Bauernproteste! Den Veranstaltern zufolge waren an diesem bitterkalten Montagmorgen im Altenburger Land grob geschätzt 200 Landwirte auf den Beinen und mit ihren Traktoren unterwegs, um gemeinsam mit Vertretern anderer Branchen gegen die Ampel-Regierung zu demonstrieren. Dazu kommen Einzelhändler, die sich solidarisierten, Privatleute, die vor Ort als Ordner oder mit Verpflegung halfen. Gemeinsam machten sie an den Auffahrten zur A4 Schmölln und Ronneburg ihre Forderung auf: Berlin darf Bauern, Spediteuren, Handwerkern - und damit auch Verbrauchern - nicht länger in die Tasche greifen, um Haushaltslöcher im Bund zu stopfen oder Steuergeld anderweitig aus dem Fenster zu werfen.

Und allen Befürchtungen zum Trotz verlief dieser Protesttag im Altenburger Land ohne besondere Vorkommnisse. Schüler, Lehrerteams, Ärzte, Krankenschwestern und die meisten der Pendler schafften es pünktlich in die Schulen und Kindergärten sowie an ihre Arbeitsplätze. Sogar die Bio-Tonne vor meinem Haus wurde pünktlich geleert.

Für mich war dieser Protestmontag jedoch auch ein Hoch auf die Meinungsfreiheit als Gut unserer Gesellschaft, das vor mehr als drei Jahrzehnten schwer erkämpft worden war und bis heute Bestand hat. Noch in dieser Woche soll es weitere Aktionen der Landwirte geben. Ich würde es gut finden, wenn sich der Bauernprotest an andere Orte verlagern würde, um die Ziele seiner Organisatoren zu unterstreichen: Raus aus dem öffentlichen Verkehrsraum, hin vor die Läden all jener Großhandelsketten, die auf billiges Fleisch, Obst und Gemüse von sonst woher setzen, statt auf regionale Erzeugnisse. Denn sie sind es, die die Preise für Lebensmittel bestimmen: in Deutschland, in Europa, weltweit.