Bauernprotest im Altenburger Land um 3.30 Uhr gestartet

Schmölln Spediteure, Landwirte und Handwerker an der Autobahnauffahrt in Schmölln. So läuft dort aktuell der Verkehr.

Im Altenburger Land haben die Bauernproteste begonnen. Die ersten Demonstranten trafen um 3.30 Uhr an der Auffahrt zur A4 in Schmölln ein. Bis 6 Uhr waren dort nicht nur Landwirte und Agrarbetriebe aus dem Altenburger Land sowie angrenzendem Sachsen vor Ort mit Traktoren und Schleppern, sondern auch Speditionen sowie Handwerker aus der gesamten Region. Erwartet werden im Laufe des Vormittages weitere Branchen: so Elektrohandwerk, Heizungsbauer und Baugewerbe. Unterstützung erfahren die Protestierenden außerdem von Bäckern und Konditoren aus der Region sowie dem Landhandel Schmölln. Zudem sind Privatpersonen aktiv dabei: unter anderem als Helfer und Ordner vor Ort. Zu Staus auf der Landesstraße kommt es bisher nicht an diesem Veranstaltungsort, auch sind die Zu- und Abfahrten zur Autobahn passierbar. Der Straßenverkehr wird geregelt. Weiterer Ort des Protestes im Altenburger Land ist die Autobahnauffahrt Ronneburg an der B 7 bei Beerwalde. Dort begann die Aktion um 6 Uhr.