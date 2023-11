Schmölln/Altkirchen Der Verkehr sollte zwischen Schmölln und Gößnitz und nach Altkirchen eigentlich wieder rollen. Aber jetzt wird alles anders.

Kraftfahrer müssen jetzt ganz stark sein. Der Verkehr zwischen Schmölln und Gößnitz sollte jetzt eigentlich schon wieder rollen. Allerdings: das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) hat wohl die Rechnung ohne Schnee und Eis gemacht. Wie die Behörde mitteilt, bleibt der Schmöllner Kellerberg noch weitere zwei Wochen, voraussichtlich bis 15. Dezember, gesperrt.

Die Sanierung der Fahrbahndecke auf diesem Abschnitt der Landesstraße 1358 zieht sich in die Länge. Der Bereich des 1. Bauabschnitts – stadtauswärts bis Zufahrt Weidengrund - ist bereits mit einer neuen Asphaltdeckschicht versehen und wieder befahrbar. Es fehlen nur noch Markierungen und Fugenverguss, beides soll bei entsprechender Witterung erledigt werden.

Probleme gibt es nun aber auf dem zweiten Bauabschnitt von Weidengrund bis Ortsausgang Schmölln Richtung Nitzschka. Die Fräsarbeiten sind seit Dienstag zwar erledigt. Aber aufgrund des Winterwetters können die Asphaltarbeiten nicht wie geplant bis zum Ende dieser Woche ausgeführt werden, heißt es auf Seiten von TLBV. Somit wird sich der Sperrzeitraum für den 2. Bauabschnitt verlängern.

In Abstimmung mit dem ausführenden Bauunternehmen werden die für den Asphalteinbau notwendigen Vorarbeiten in dieser Woche erbracht. Sobald es die Witterungsbedingungen zulassen, soll die neue Straßendecke aufgebracht werden. Nach aktuellem Stand ist das in der kommenden Woche der Fall. Erst danach kann die Strecke freigegeben werden.

Winterstopp gilt auch auf der Baustelle der Landesstraße 1361 zwischen Bohra und Altkirchen. Auch hier verzögert sich die Fertigstellung der Straßendecke, nach jetzigem Erkenntnisstand bis auf den 8. Dezember.