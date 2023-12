Bei Sportlern Kraft tanken für den Schmöllner Weihnachtsmarkt

Thomas Schindler ist der Mann am Grill am Stand des SV Schmölln.

Schmölln Das gibt es nur in Schmölln: Die Ehrenamtler vom SV Schmölln begeistern auf dem Weihnachtsmarkt mit Handfestem vom Grill.

Warum die Ehrenamtler vom SV Schmölln so gern dabei sind auf dem Weihnachtsmarkt.

Welches Können sie dabei stets unter Beweis stellen.

Wofür sie das Geld ausgeben, dass sie beim vorweihnachtlichen Trubel einnehmen.

Bei den Sportlern vom SV Schmölln geht es nicht nur auf den Fußballplätzen in Schmölln und ostthüringenweit handfest zur Sache, sondern auch auf dem Schmöllner Weihnachtsmarkt. Allerdings hat ihr Auftritt dort weniger mit Körperertüchtigung zu tun, als mit einer gewissen Grundversorgung, die jeder Weihnachtsmarkt-Gast so braucht.

Fan-Artikel vom SV Schmölln sucht man nämlich vergeblich in dem kleinen Holzbüdchen. „Bei uns gibt es nur Mutzbratenstecks, Roster, Glühwein oder Kinderpunsch. Honig von einheimischen Imkern gibt es ebenso, wie Tee und Kaffee. Sozusagen als kulinarische Grundlage“, sagt Axel Herrmann vom Vorstand des Vereins.

Die Aktiven sind dabei bereits sehr versiert und eingespielt. Schließlich gehören sie mit ihrem Stand zur festen Größe auf dem Schmöllner Weihnachtsmarkt. „Wir sind schon lange mit dabei und wir machen das sehr gerne“, so Herrmann. „Ist doch schön, wenn hier die ganze Stadt mithilft, damit der Weihnachtsmarkt gelingt. Das unterstützen wir sehr gerne.“

Ehrenamtler sind auf dem Schmöllner Weihnachtsmarkt täglich am Ball

Obgleich die Standbetreuung an allen Weihnachtsmarkt-Tagen in Schmölln wohl durchorganisiert sein will. Schließlich wird das tägliche Tun von ausnahmslos Ehrenamtlichen abgedeckt. „Aber das ist kein Problem“, wirft Thomas Schmieder ein. „Jede Sektion ist mal dran und Streit gibt es deshalb nicht.“ Er selbst ist noch bei den Alten Herren aktiv. Auf dem diesjährigen Schmöllner Weihnachtsmann stellt er sein Können auch am Grill unter Beweis mit all den Mutzbratensteaks und Rostbratwürsten drauf, die stets weggehen wie die berühmten warmen Semmeln.

Die Einnahmen, die der SV Schmölln an den Weihnachtsmarkt-Tagen in Schmölln generiert, kommen ausnahmslos der Vereinsarbeit zugute. „Wir frischen unsere Vereinskasse auf, vor allem für unsere Nachwuchsteams, unsere Knöppe können wir damit einiges finanzieren“, erläutert Axel Herrmann.