Astrid Pohl ist Inhaberin des einzigen Bastelgeschäftes in Schmölln und war die Losfee für den Sparkassen Cup.

Sport-Ereignis Beliebtes Turnier: Was Schmölln beim Sparkassen-Cup erwartet

Schmölln Der 17. Sparkassen-Cup wird wieder in der Ostthüringenhalle Schmölln ausgetragen. Welche höherklassigen Mannschaften dabei sind.

Der 17. Sparkassen-Cup, welcher am Freitag, dem 19. Januar, in der Ostthüringenhalle Schmölln ausgetragen wird, verspricht einmal mehr ein tolles Hallenevent zu werden. Der SV Schmölln 1913 freut sich, dass erneut sowohl höherklassige als auch regionale Mannschaften den Weg in die Knopfstadt finden. Die Gruppen wurden im Rahmen der Dankeschön-Veranstaltung für die Helfer des Weihnachtsmarkts ausgelost und Schatzmeisterin Astrid Pohl, die als Losfee agierte, zog spannende Gruppen.

In der Gruppe A trifft Gastgeber SV Schmölln 1913 auf den Landesklasse-Konkurrenten SV Rositz sowie auf den Kreisoberligisten FC Chemie Triptis, der zum ersten Mal dabei ist, und den Kreisligisten SSV 1938 Großenstein.

In der Gruppe B trifft der Verbandsligist SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla auf die Landesklasse-Mannschaft des Bornaer SV sowie auf den SV 1879 Ehrenhain, mit den ehemaligen Schmöllnern René Neumaier und Nico Philipsen, und den Kreisligisten SG FSV Gößnitz, trainiert von den langjährigen Schmöllner Spielern und Trainern Falk Sporbert und Marcel Merkl.

Tickets in Schmölln nur noch bis zum 18. Januar erhältlich

Die Tickets gibt es bis zum 18. Januar an folgenden Vorverkaufsstellen: Astrid’s Bastelecke, Markt 35, Frisör extrem stylish & schön, Gößnitzer Straße 35 sowie ad hoc Marketing Network, Clara-Zetkin-Straße 27a.

Schriftliche Kartenanfragen können per E-Mail an: sportverein-schmoelln@t-online.de gestellt werden.

Am 19. Januar ist die Abendkasse ab 17:45 Uhr geöffnet. Die Preise betragen 7 Euro für Vollzahler beziehungsweise 5 Euro ermäßigt für Schüler, Auszubildende, Studenten, Arbeitssuchende, Rentner sowie Vereinsmitglieder. Kinder bis 10 Jahre haben freien Eintritt, ab 11 Jahre gilt ein ermäßigter Eintritt.