Besonderes Thema in der Aula und freie Fahrt in Altenburg

Siegfried-Flach-Straße in Altenburg ab Mittwoch wieder offen

Die Straßenbauarbeiten in der Siegfried-Flack-Straße in Altenburg sind beendet. Im Laufe des Nachmittags vom 20. Dezember wird die Vollsperrung des Straßenabschnittes aufgehoben. Damit, so teilt die Stadtverwaltung Altenburg mit, werden auch die Bushaltestellen in der Siegfried-Flack-Straße und in der Albert-Levy-Straße spätestens ab Donnerstag, 21. Dezember, wieder in der gewohnten Weise angefahren.

Klima im Kopf - Besondere Lesung in der Akademie in der Aula in Altenburg

Am Montag, 8. Januar, 18 Uhr, ist die Psychotherapeutin Katharina van Bronswijk, Sprecherin der Initiative „Psychologists and Psychotherapists for Future“, in der „Akademie in der Aula“ in der Volkshochschule Altenburg zu Gast. Im Rahmen einer Lesung wird sie ihr aktuelles Buch „Klima im Kopf. Angst, Wut, Hoffnung: Was die ökologische Krise mit uns macht“ vorstellen. Die Klimakrise sei nicht nur eine ökologische Krise mit vielfältigen Folgen für Wirtschaft, Politik und Lebensqualität. Sie sei auch eine psychologische Krise: Angst vor Überflutungen, Schuldgefühle wegen des letzten Urlaubsfluges, Wut über die Untätigkeit der Regierungen – die Menschen begegnen der ökologischen Krise mit einem ganzen Bündel an Emotionen.

Katharina van Bronswijk erklärt, welchen Einfluss die Klimakrise auf unsere psychische Gesundheit hat und führt faktenreich durch Phänomene wie Klimaangst, „eco depression“, Verdrängungsmechanismen und „activist burnout“. Zudem erläutert sie, welche mentalen Hürden auf dem Weg zu mehr Klimaschutz überwunden werden müssten und wie Emotionen als Antrieb für gesellschaftliche Veränderung genutzt werden können.

Der Eintritt ist frei. Die Volkshochschule empfiehlt jedoch eine Platzreservierung: telefonisch unter 03447/50 79 28 oder online unter www.vhs-altenburgerland.de.

Unbekannte brechen Gartenlaube in Altenburg auf

Unbekannte brachen in eine Laube in einer Kleingartenanlage in der Münsaer Straße in Altenburg ein. Die Polizei grenzt die Tat auf den Zeitraum zwischen dem 12. und 19. Dezember ein. Welche Gegenstände aus der Laube entwendet wurden, ist indes noch unbekannt. Am Türrahmen beklagt der Eigentümer einen Sachschaden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Trekkingrad am Altenburger Bahnhof gestohlen

Am Montagabend zwischen 18.30 und 21.45 Uhr wurde vor dem Bahnhof in der Altenburger Fabrikstraße ein türkisfarbenes Trekkingrad gestohlen. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Diebstahl und sucht nach Zeugen.