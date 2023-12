Besorgniserregender Umgang mit Jugendschutz im Altenburger Land

Altenburger Land Verkauf von Alkohol und Tabak an Kinder und Jugendliche: Alarmierende Sorglosigkeit in vielen Verkaufseinrichtungen im Altenburger Land.

Welche Ergebnisse Kontrollen im Altenburger Land erzielten.

So viele Verkaufseinrichtungen nehmen Jugendschutz auf die leichte Schulter.

Welche Konsequenzen diese Testkäufe haben.

Fast jede zweite Verkaufseinrichtung im Altenburger Land verstößt gegen das Jugendschutzgesetz. Das ergaben jetzt Kontrollen durch das Altenburger Land. Sie zeigten außerdem, dass Verkaufspersonal oft sorglos Alkohol an Kinder und Jugendliche herausgibt.

Landratsamt, Polizei und Ordnungsämter testete überall im Altenburger Land

In den zurückliegenden Tagen führte das Landratsamt Altenburger Land in enger Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Altenburger Land, Ordnungsämtern und jugendlichen Testkäufern im gesamten Altenburger Land Testkäufe durch. Mit den Jugendschutzkontrollen sollte erneut überprüft werden, wie die gesetzlichen Bestimmungen in den verschiedenen Geschäften eingehalten werden, heißt es aus der Kreisbehörde.

40 Prozent der Verkaufsstellen verstieß gegen Jugendschutzgesetz

Kontrolliert wurde in 70 Verkaufseinrichtungen, darunter auch Tankstellen. In 28 Einrichtungen kam es zu insgesamt 33 Verstößen. Den jugendlichen Testkäufern im Alter von 14 bis 16 Jahren wurden Alkohol oder Tabakerzeugnisse einfach so verkauft. Das heißt: In 40 Prozent der aufgesuchten Einrichtungen verstieß das Verkaufspersonal gegen das Jugendschutzgesetz.

Auffallend war bei den Kontrollen, dass der Vorgang zu Beginn bei einigen Verkäufern ordnungsgemäß verlief und die Jugendlichen den Ausweis vorlegen mussten. Allerdings errechnete das Verkaufspersonal oftmals das Alter falsch und gab die Alkohol- oder Tabakwaren schließlich heraus. „Beim anschließenden persönlichen Auswertungsgespräch mit dem Verkaufspersonal durch die Mitarbeiter des Landratsamtes stellte sich oft heraus, dass nicht sorgsam genug geschaut wurde. Hier wurde deshalb nochmals eindringlich gefordert, sich für die Ausweiskontrolle die nötige Zeit zu nehmen. Stellenweise erfolgte nicht einmal eine Alterskontrolle durch das Vorzeigen des Ausweises, das sehr erschreckend war“, resümiert Marion Fischer, Leiterin des Fachdienstes Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung.

Die Abgabe von alkoholischen Getränken wie zum Beispiel Bier, Wein, Schaumwein und Bier-Mischungen ist an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren nicht erlaubt. Ebenso dürfen Spirituosen erst an volljährige Personen verkauft werden. Nicht gestattet ist auch die Abgabe von Tabakwaren, nikotinhaltigen Erzeugnissen, E-Zigaretten, E-Shishas (auch nikotinfrei) an Personen, die noch keine 18 Jahre alt sind. Wer ihnen Tabakwaren aushändigt oder den Heranwachsenden das Rauchen in der Öffentlichkeit erlaubt, begeht eine Ordnungswidrigkeit.

Verstöße werden geahndet

Die Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz, die jetzt bei den Testkäufen festgestellt wurden, sind aufgenommen, die betreffenden Personen belehrt und auch die jeweiligen Filialleiter informiert worden. Außerdem dringt die Kreisbehörde darauf, die Mitarbeiter weiter zu sensibilisieren. In den Fällen, in denen die jungen Menschen die jugendgefährdende Ware erhalten haben, werden nun entsprechende Ordnungswidrigkeitsanzeigen gegen die Verkäufer bei der Zentralen Bußgeldstelle des Landratsamtes gestellt.