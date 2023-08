Betrunkener 19-Jähriger fährt gegen Garage in Altenburg

Altenburg. Ein 19-Jähriger ist in Altenburg gegen eine Garage gefahren. Sein Auto erlitt dabei einen Totalschaden, er selbst verlor seinen Führerschein.

In Altenburg ist ein 19-Jähriger am Samstag mit seinem Audi in der Mockziger Straße gegen eine Garage gefahren. Sein Auto hatte danach laut Polizeimeldung nur noch Schrottwert. Auch das Auto in der Garage wurde beschädigt.

Warum er von der Fahrbahn abkam, war schnell klar. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem jungen Mann. Ein Test ergab einen Wert von 1,5 Promille. Er selbst wurde zwar nur leicht verletzt, musste nun aber seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben.

