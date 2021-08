Ein Feuer auf einem Spielplatz in Altenburg musste die Feuerwehr am Wochenende löschen. (Symbolfoto)

Brand auf Spielplatz in Altenburg: Polizei sucht Zeugen

Altenburg. In Altenburg brannte auf einem Spielplatz ein Kletterhaus. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Samstagabend rückten Feuerwehr und Polizei in Altenburg zu einem Spielplatz in die Friesenstraße aus, da von dort der Brand eines Kletterhauses gemeldet wurde. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Das Innendach eines Kletterhauses war in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.

Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.