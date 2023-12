Bürgermeister im Altenburger Land legt sein Amt nieder

Gößnitz Dienstältester hauptamtlicher Bürgermeister im Altenburger Land bringt Amtszeit nicht zu Ende. Eine Krankheit zwingt ihn dazu.

Amtszeit von Wolfgang Scholz endet offiziell erst 2025.

Wer bis dahin die Geschäfte führt in der Stadt Gößnitz.

Wann Neuwahlen für den Chefsessel im Rathaus Gößnitz anstehen.

Wolfgang Scholz (Initiative Städtebund) ist der dienstälteste hauptamtliche Bürgermeister im Altenburger Land und legt jetzt, nach 22 Jahren, sein Amt nieder. Vorzeitig. Eine Krebserkrankung, die der 66-Jährige Ende vergangenen Jahres öffentlich machte, riss ihn vorzeitig aus seiner vierten Amtszeit, die offiziell 2025 endet.

Scholz ist krank und will in den vorzeitigen Ruhestand

Scholz hat aufgrund seines Gesundheitszustandes seine Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand beantragt. Darüber muss noch befunden werden. „Die Versetzung eines Beamten in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit hat in einem gesetzlich geregelten Verfahren zu erfolgen; dieses ist vorliegend noch nicht abgeschlossen“, heißt es auf Nachfrage dieser Zeitung dazu aus der Kreisbehörde.

Noch kein Termin für Neuwahlen in Gößnitz

Somit steht auch noch kein Termin für die Neuwahl des Bürgermeisters der Stadt Gößnitz fest. Der, so heißt es weiter aus Altenburg, könne erst bestimmt werden, wenn die durch Wolfgang Scholz beantragte Ruhestandsentscheidung getroffen werde und bestandskräftig sei. Die Rathausführung liegt also weiterhin in den Händen des ehrenamtlichen Vize-Bürgermeisters René Toll (Initiative Städtebund).

Hohe Auszeichnung für Wolfgang Scholz

Unterdessen ist Wolfgang Scholz mit der „Medaille für besondere Verdienste des Landkreises Altenburger Land“ geehrt worden. Die Auszeichnung nahm CDU-Landrat Uwe Melzer jüngst auf dem Jahresempfang der Kreisbehörde vor. „In Dank und Anerkennung für seinen beruflichen und ehrenamtlichen Einsatz zum Wohl des Altenburger Landes erhält Wolfgang Scholz die höchste Auszeichnung des Landkreises“, begründete Melzer in seiner Laudatio.

Scholz war 2004 in den Kreistag gewählt worden und gehörte seitdem – mit einer Unterbrechung von drei Jahren – dem Gremium als Mitglied der SPD-Fraktion beziehungsweise der Fraktion SPD/Bündnis 90/Die Grünen an. Dazu kamen unter anderem Aufgaben als ehrenamtlicher Verbandsrat des Rettungsdienstzweckverbandes Ostthüringen und als Verwaltungsrat der Sparkasse. Scholz war zudem 20 Jahre lang ehrenamtlich als Vorsitzender des Kreisverbandes des Gemeinde- und Städtebundes Thüringen tätig.