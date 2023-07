Die Dacherneuerung am Historischen Gebäude in der Burgstraße 17 in Altenburg schreitet voran.

Dacherneuerung am Historischen Gebäude in Altenburg schreitet voran

Altenburg. Das historische Gebäude in der Burgstraße 17 in Altenburg wird erneuert. Aktuell laufen die Arbeiten am Dach.

Das markante Gebäude in der Burgstraße 17 in Altenburg ist aus seinem Dornröschenschlaf erwacht. In diesen Tagen haben die Arbeiten zur Erneuerung des Dachs Fahrt aufgenommen. Das ist der Grund dafür, dass in unmittelbarer Nähe zum Skatbrunnen auf dem Brühl nun ein mächtiger Kran zum Einsatz kam.

Die Bauarbeiten finden im Auftrag der Stadtverwaltung statt, die das historisch wertvolle ehemalige Kanzleigebäude nach vollendeter Dacherneuerung und nach bereits erfolgter Ausschreibung veräußern wird.

Die Arbeiten hatten Ende Mai mit der Baustelleneinrichtung und dem Gerüstaufbau begonnen. Aktuell läuft die Erneuerung des Ostflügels des Dachs (Brühlseitig). Das Dach ist in vier Bereiche gegliedert, die Arbeiten sollen dem aktuellen Zeitplan zufolge bis zum dritten Quartal nächsten Jahres dauern. Die Gesamtkosten betragen etwa 820.000 Euro, dabei handelt es sich um Fördergelder.