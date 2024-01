Das ändert sich für Autofahrer auf dem Schmöllner Marktplatz

Schmölln Stadt Schmölln startet Probebetrieb für veränderte Verkehrsführung, um Raserei im Herzen der Stadt künftig zu unterbinden.

Darum wird Status als Spielstraße für den Schmöllner Markt in Zweifel gezogen.

So reagiert die Stadt Schmölln auf die Stellungnahme der Polizei.

Wann der Probebetrieb auf und rund um den Schmöllner Marktplatz endet.

Der Januar 2024 bringt Veränderungen vor allem für alle, die motorisiert auf dem Schmöllner Markt unterwegs sind. Grund dafür ist die Verkehrsführung, die anders wird. Die Schmöllner und ihre Gäste haben nun vier Wochen Zeit, sich daran zu gewöhnen.

Anwohner fordern Verkehrsstopp für Gößnitzer Straße

Anlass dafür ist zum einen die Kirchgemeinde Schmölln. Sie kam nach Ende der Fassadensanierung der Schmöllner Stadtkirche auf die Stadtverwaltung zu mit der Frage, ob man die durch die Arbeiten am Gotteshaus notwendig gewordene Verkehrsführung künftig so lassen könne. Das heißt: Der Kirchplatz als Sackgasse, die Zu- und Abfahrt für den Markt über die Gößnitzer Straße. Einwohner der Stadt meldeten sich mit gleichem Ansinnen ebenfalls in der Stadtverwaltung. Ihr Beweggrund: mit dieser Regelung die Raserei auf dem Marktplatz zu unterbinden. Eine weitere Forderung ging noch weiter: Die Gößnitzer Straße als Zu- und Abfahrt für den Markt ganz zu sperren.

Stellungnahme der Polizei bringt Stadt Schmölln in Zugzwang

„Aber so einfach ist das nicht“, sagt Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD). Er verweist zum anderen auf eine Stellungnahme der Polizei, mit der sich die Kommune nun auseinandersetzen muss, um den Straßenverkehr auf dem Markt entlastet. Denn Fakt sei, so Schrade, der Markt gelte als Spielstraße und verkehrsberuhigter Bereich. „Doch die Situation ist alles andere als verkehrsberuhigt und spielstraßentauglich.“ Jetzt hofft die Stadtverwaltung, dass eine veränderte Verkehrsführung die Lösung dieses Problems bringt, ehe die Landesbehörde einschreitet.

So soll künftig der Straßenverkehr im Herzen der Stadt rollen

Konkret soll nicht mehr der gesamte Verkehr vom und zum Markt an der Schmöllner Stadtkirche entlang geführt werden. Zumal auch die Polizei die Gößnitzer Straße als Zugang für den gesamten Markt eher kritisch betrachtet. Um die Verkehrssituation zu beruhigen, sollen Fahrzeuge künftig über die Marktstraße ins Herz der Stadt Schmölln gelangen. Bis dato führte eine Einbahnstraßenregelung dort den Verkehr weg vom Marktplatz. „Jetzt wird diese Einbahnstraße praktisch umgedreht“, erläutert Schrade.

So sei es möglich, die hintere Marktseite als Spielstraße zu belassen, im vorderen Marktbereich wird dieser Status aufgehoben. Von der Mitte des Marktes bis zur Crimmitschauer Straße gilt dann eine 20 km/h-Zone. Im Januar soll für diese Regelung der Probebetrieb laufen, zwei Info-Schilder informieren über die Neuerung. „Im Februar geht es dann richtig los“, so Schrade.