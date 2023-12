Das dürfen Weihnachtsfans in und um Schmölln nicht verpassen

Altenburger Land Wo sich Türchen öffnen, es besinnlich oder heiter wird: Hier kommen die aktuellen Termine rund um den ersten Advent im Altenburger Land

Erstes Türchen des Lebendigen Adventskalenders öffnet sich

In Schmölln öffnet sich der Lebendige Adventskalender. Sein erstes Türchen am 1. Dezember, 18 Uhr, ist traditionell der Freiwilligen Feuerwehr Schmölln am Brauereiteich vorbhalten.

Besonderer Gottesdienst am 1. Advent

Am Sonntag, , 3.Dezember, um 10 Uhr, wartet die Stadtkirche Schmölln mit einem besonderen Gottesdienst auf. Die Eltern der Konfirmanden gestalten diesen Adventsgottesdienst unter dem Thema „Mein Weg zum und im Glauben“ für die Gemeinde.

Adventsmarkt in der Galerie

Weihnachtliche Vorfreude wird am 1. Advent von 10 bis 17 Uhr in der Meeraner Galerie ART IN zelebriert: Zahlreiche Künstler, Kunsthandwerker und Gewerbetreibende präsentieren Kreatives, Künstlerisches, Regionales und Kulinarisches.

Mit Volldampf in die Adventszeit

Ab 2. Dezember lädt das Stadt- und Dampfmaschinenmuseum Werdau zur traditionellen Weihnachtsschau. In diesem Jahr wird der „Großrückerswalder Weihnachtsberg“ erstmals in einem separaten Raum präsentiert. Umgeben ist er von traditioneller Holzkunst der Werdauer Schnitzergruppe. Ein besonderes Highlight ist zudem die im Erdgeschoss aufgebaute Wichtelwerkstatt.

Musik im Kerzenschein an der Silbermannorgel

Musik an der Silbermannorgel und Gesang gibt es am 2. Dezember, 17 Uhr in der Ponitzer Friedenskirche. Es erklingen Werke von J. S. Bach, Reger, Schütz, Scheidt und anderen. Karten für dieses Konzert gibt es an der Abendkasse, sowie im Vorverkauf telefonisch unter (034493) 31491.

Doppel-Konzert beim Jazzklub Altenburg

Gleich zwei Bands zum Jahresausklang gibt es in einem Konzert am 2. Dezember, 20 Uhr, im Paul-Gustavus-Haus: Unbound und Pilgrim. Karten gibt es im Paul-Gustavus-Haus in der Altenburger Wallstraße 29 gibt es an der Abendkasse oder vorab per Reservierung via E-Mail an jazzklub-altenburg@gmx.de.