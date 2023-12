Stefan Leonhardt ist Mitglied im Heimat- und Verschönerungsverein Schmölln und hat für die Offerten seines Vereines auf dem Schmöllner Weihnachtsmarkt dieses Fensterbild entworfen und einige Exemplare davon in verschiedenen Größen mit Lasertechnik hergestellt.

Weihnachtsmarkt Das gibt es nur in Schmölln: Nikolaschka und Stadthistorie

Schmölln Mit einem alkoholischen Kaltgetränk und ganz viel Wissen will dieser Verein den Weihnachtsmarkt in Schmölln bereichern.

Wissensvermittlung bei Adventslaune in Schmölln.

Stadtgeschichte muss nicht immer trocken sein.

An diesem Stand gibt es echte Originale zu entdecken.

Der Heimat- und Verschönerungsverein gehört zum Schmöllner Weihnachtsmarkt wie Mutzbraten und Knopfindustrie zur Sprottestadt. Dabei ist die große Gabe der Ehrenamtler, dass sie an ihrem adventslaunigen Stand Heimat- und Stadtgeschichte, neu recherchiertes Wissen mit vorweihnachtlichem Frohsinn vermitteln und verknüpfen können.

Und Neues haben sie auch immer im Gepäck. Beispielsweise in diesem Jahr die Fensterbilder aus Holz, die Vereinsmitglied Stefan Leonhardt mit Lasertechnik und in drei verschiedenen Ebenen gefertigt hat. Extra für den Schmöllner Weihnachtsmarkt 2023, extra für den Stand des Heimat- und Verschönerungsvereines. Leonhardt hat dabei alles selbst gemacht und viel Freizeit investiert: angefangen vom ersten Designentwurf bis hin zum fertigen Fensterbild, das außerdem in verschiedenen Größen angeboten wird.

Dazu gibt es am Vereinsstand Bücher und Veröffentlichungen, die unter Regie des Heimat- und Verschönerungsvereines Schmölln aufgelegt worden sind. Nicht fehlen dürfen Zusammenschnitte all jener Filmabende, mit denen der Verein die Herzen vieler Einheimischer in diesem Jahr hat höher schlagen lassen. Ergänzt mit kleinen Handarbeiten und selbst gemachten Deko-Artikeln ist das besondere Weihnachtsgeschenk aus der Sprottestadt perfekt.

Erinnerungskultur, die es in sich hat

Darüber hinaus pflegt der Verein auch die Erinnerungskultur an vergangene DDR-Zeiten. Und zwar ganz praktisch mit Nikolaschka. Ein Glas dieses Traditionsgetränkes für zwei Euro hat es dann auch in sich: mit Wodka oder Goldkrone, einer Scheibe Zitrone, Kaffee und Zucker.