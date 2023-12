Das ist los im Altenburger Land rund um Heiligabend

Schmölln/Ponitz/Ehrenhain/Altenburg Von Weihnachtsmannsprechstunde im Schloss Altenburg bis irische Lebensfreude in der Schmöllner Stadtkirche - diese Termine bringen Frohsinn.

Irische Lebensfreude in der Schmöllner Stadtkirche

Am Abend des 2. Weihnachtsfeiertages, 19.30 Uhr, weht ein Hauch irischer Lebensfreude durch die Schmöllner Stadtkirche. Die Sängerin Janna und Begleitung präsentieren das irische Weihnachtskonzert „Midwinter“. Dabei sind alte und neue Lieder, die in Irland, Schottland und England zur Weihnachtszeit gesungen werden, zu hören. Die winterlichen, weihnachtlichen Songs erklingen traditionell und modern instrumentiert – mal winterlich karg, aber auch frisch und groovig im Americana-Stil oder als Weihnachtsgospel. Karten sind im Vorverkauf in Schmölln in Astrids´s Bastelkecke, Markt 35, und in der Stadtkirchnerei, Pfarrgasse 17 (donnerstags), zu erhalten. Die Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Weihnachtliche Orgelmusik im Kerzenschein in Ponitz

Die Ponitzer Kirchgemeinde lädt traditionell am 2. Weihnachtsfeiertag zum „Konzert im Kerzenschein“ ein. An der Silbermannorgel spielt Henry Fairs aus Berlin. Er ist bekannt durch zahlreiche Auftritte im In- und Ausland sowie Aufnahmen im Rundfunk. Fairs ist regelmäßig als Jurymitglied bei internationalen Orgelwettbewerben tätig. Auch ist er mehrfacher Preisträger internationaler Wettbewerbe. Karten für dieses Konzert gibt es an der Abendkasse sowie im Vorverkauf telefonisch unter der Nummer (034493) 31 491.

Junge Gemeinde mit Weihnachtsspiel in Ehrenhain

Am 24. Dezember, 22.30 Uhr lädt die Junge Gemeinde Ehrenhain & Altenburg zum heiteren Weihnachtsspiel in die Ehrenhainer Kirche. Im Anschluss gibt es Tee und Glühwein.

Der Weihnachtsmann kommt ins Schloss- und Spielkartenmuseum

Am Samstag, 23. Dezember, schaut der Weihnachtsmann in der Winterausstellung des Altenburger Schloss- und Spielkartenmuseums „Vier Wände für kleine Hände – Puppenstuben aus zwei Jahrhunderten“ vorbei. In festlicher Atmosphäre hört er sich die Wünsche der Kinder an und lässt ihre Augen erstrahlen. Die „Sprechstunde“ des Weihnachtsmannes läuft von 13.30 Uhr bis 15.15 Uhr. Für den Besuch der Ausstellung ist der reguläre Museumseintritt zu entrichten.