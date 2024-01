Das unternimmt die Schmöllner Feuerwehr mit Blick aufs Wetter

Schmölln/Untschen Wegen Dietmar: Vorhersage mit ergiebigem Dauerregen bis Donnerstag zwingt Stützpunktfeuerwehr der Stadt Schmölln zum Handeln.

Tief Dietmar lässt Meteorologen auch für Ostthüringen warnen.

Kampf gegen Sprotte-Hochwasser erst vor wenigen Tagen geführt.

So bereitet sich die Stützpunktfeuerwehr Schmölln auf Dauerregen vor.

Tief Dietmar bringt Deutschland ab 2. Januar zum Teil ergiebigen Dauerregen. Er soll bis Donnerstagnacht anhalten, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Prognosen veranlassen jetzt auch die Schmöllner Stützpunktfeuerwehr, die Pegelstände an der Sprotte im Auge zu behalten.

Sprotte in Untschen trat schon vor Weihnachten über die Ufer

Vor allem, weil das Flüsschen bereits am 23. Dezember vergangenen Jahres über seine Ufer trat. „Und zwar in Untschen“, wie Schmöllns Stadtbrandmeister Mirko Kolz sagt. Am Vorweihnachtstag stand die Straße in dem Schmöllner Ortsteil zwischen 20 und 30 Zentimeter tief unter Wasser. Sandsäcke wurden an die Anwohner angrenzender Häuser verteilt, laut Kolz seien die Wehre in Schloßig und in Schmölln in der Nähe des Knopfmuseums gezogen worden. Beide Anlagen erlitten dabei Schäden und sind daher bis auf Weiteres offen.

Wir behalten die Wetterlage und die Sprotte im Auge. Eines unserer Fahrzeuge haben wir bereits umgerüstet, sollten Sandsäcke irgendwo genötigt werden. Mirko Kolz, Stadtbrandmeister in Schmölln

Wehranlagen in Schmölln und Untschen beschädigt

„Die Schäden können erst in ein, zwei Wochen behoben werden, wenn der Wasserpegel der Sprotte wieder gesunken ist“, erläutert der Stadtbrandmeister. Angesichts der aktuellen Wettersituation und der Prognosen für die erste Januar-Woche des neuen Jahres würde man die Wasserpegel an der Sprotte ab sofort strenger beobachten. Auch sei ein Fahrzeug der Stützpunktfeuerwehr der Stadt Schmölln bereits so umgerüstet worden, um im Notfall schnell Sandsäcke an mögliche Hochwasser-Brennpunkte transportieren zu können.

Der Bereich Brand- und Katastrophenschutz im Landratsamt Altenburger Land verweist auf die Hochwassernachrichtenzentrale (Hnz) des Landes Thüringen, um Aktuelles zu den Entwicklungen an Pleiße und Sprotte im Altenburger Land zu erfahren. „Das Landratsamt beobachtet momentan die Lage nur“, so eine Sprecherin der Kreisbehörde auf Nachfrage dieser Zeitung.