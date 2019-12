Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Wartezimmer im Grünen lädt zum Verweilen ein

Die beiden Stadtteilplätze in Altenburg-Nord sind fertiggestellt und wurden am Mittwochmittag offiziell freigegeben. Nun kann, wer an den bevorstehenden Feiertagen einen Spaziergang unternehmen möchte, mit gutem Grund seine Schritte Richtung Nordplatz lenken und die tiefgreifenden Änderungen in Augenschein nehmen.

Die Freigabe der beiden Stadtteilplätze markiert aus Sicht der Rathausspitze einen Meilenstein. Die Parkanlage sowie der untere und obere Stadtteilplatz wurden komplett umgestaltet, wozu enorme Tiefbau-Maßnahmen notwendig waren. „Unser Augenmerk liegt in Richtung Renaturierung, Rückbau, naturnahe Erfahrung und Mehrgenerationen-Treffpunkt“, informierte Sandy Mißbach, welche für die Stadtverwaltung die Projektsteuerung innehat. Elemente für Jung und Alt vorhanden So wurden zahlreiche Treppenstufen entfernt, damit man auch mit Kinderwagen oder Rollstuhl überall hingelangen kann. Lediglich der Zugang vom Süden aus hat eine Steigung von acht Prozent und gilt daher nur als barrierearm, nicht barrierefrei. Allerdings sind hier zahlreiche Sitzgelegenheiten vorhanden, damit jederzeit eine Ruhepause eingelegt werden kann. Planerin Corinne Jacob spricht von einem „Wartezimmer im Grünen“, an welchem sie sich orientiert habe. Der Bereich des Nordplatzes vor dem Ärztehaus weist zwei Spielelemente auf, die sogleich von Oberbürgermeister André Neumann getestet wurden. Foto: Andreas Bayer Für die jüngeren Generationen wurden bereits zwei Spielelemente aufgestellt, im zweiten Bauabschnitt entsteht derzeit noch ein neuer Spielplatz sowie ein für Skater geeigneter Bereich. Zudem sollen sogenannte Sinneselemente zur Klangerfahrung hinzu kommen, die wie ein Dosentelefon funktionieren. In den Boden eingelassene Wackelscheiben sollen das Gleichgewichtsempfinden fördern. Knapp 22.500 Quadratmeter neu bepflanzt Bis vor wenigen Tagen herrschte auf der Großbaustelle noch Hochbetrieb. So wurden beim Bau der Stadtteilplätze circa 1800 Quadratmeter des alten Betonplattenbelags sowie Schächte, Borde, Einfassungen der Hochbeete und Entwässerungsrinnen abgebrochen. Im nächsten Schritt wurden circa 1820 Quadratmeter Betonsteinpflaster, 250 Quadratmeter Natursteinpflaster, 122 Meter neue Entwässerungsrinnen, 171 Meter Betonsteinblockstufen und zwei Unterflurverteiler neu gebaut. Inzwischen zieren 30 Sitzelemente aus Beton das weitläufige Areal mit rund 22.500 Quadratmeter Fläche, die sich zwischen der Wilhelm-Busch-Grundschule und dem Ärztehaus beziehungsweise zwischen dem Objekt Nordplatz 10 und dem Sanitätshaus befinden. Die ersten 18 Bäume wurden bereits gepflanzt, dazu noch zahlreiche Sträucher, Stauden und Gräser, 1300 Tulpenzwiebeln und 470 Bodendecker-Rosen. Festakt erst nach Abschluss am 30. April Überdies sind die Stadtteilplätze unter anderem mit sieben Leuchten und sechs Abfallbehältern ausgestattet worden. „Die aufwendigen Arbeiten zur Begrünung werden naturgemäß erst im Frühjahr richtig zur Geltung kommen“, sagt Stadtsprecher Christian Bettels. Dann aber werde sich die Fläche in seiner vollen Schönheit präsentieren und die Lebens- und Verweilqualität in Altenburg-Nord deutlich steigern. Die Fertigstellung der Arbeiten soll bis zum 30. April des kommenden Jahres geschafft sein. Dann wird es auch einen kleinen Festakt geben. Die Kosten für den Bau der beiden Stadtteilplätze summieren sich voraussichtlich auf rund 916.000 Euro. 85 Prozent der Summe sind Fördermittel, der Eigenanteil der Stadt beträgt knapp 137.000 Euro. In unmittelbarer Nähe zur Schule entsteht auch ein neuer Spielplatz. Foto: Andreas Bayer