Defektes Licht wird Drogenfahrer im Altenburger Land zum Verhängnis

Lehndorf/Zechau Altenburger Polizeibeamte entdecken bei Autokontrolle nahe Lehndorf Erstaunliches. Bei Wohnungsdurchsuchung tritt noch mehr zutage.

Mann zeigt bei Autokontrolle gefälschte Papiere, Polizei findet Drogen

Eine defekte Kennzeichenbeleuchtung an seinem Opel wurde einem 36-jährigen Deutschen am Mittwochabend, 3. Januar, zum Verhängnis. Er geriet auf der B93 bei Lehndorf in eine Kontrolle der Polizei. Der Mann zeigte den Beamten sowohl Ausweis als auch Führerschein - allerdings waren beide Dokumente gefälscht. Damit konfrontiert, verschwieg der Opel-Fahrer zunächst seine wahre Identität. Als die Beamten jedoch in seinem Fahrzeug auch noch eine nicht unerhebliche Menge Drogen, genauer Marihuana und Haschisch, sowie Bargeld fanden, rückte er schließlich mit seinem Namen heraus. Bei der daraufhin veranlassten Durchsuchung seiner Wohnung in Sachsen fanden die Einsatzkräfte weitere Betäubungsmittel. Insgesamt konnten über 300 Gramm Marihuana, etwa vier Gramm Kokain, über 100 Gramm Haschisch, mehrere Viagra-Tabletten sowie Bargeld in vierstelliger Höhe beschlagnahmten werden. Nach der Durchsuchung wurde der Mann vor Ort entlassen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Rosa farbene Schmierereien am Restlochtagebau Zechau

Dass sich Graffiti-Schmierer mit pinker Farbe auf dem Gelände des Restlochtagebaus Zechau verewigten, wurde der Altenburger Polizei am Mittwoch gemeldet. Demnach verschafften sich die bislang unbekannten Täter offenbar im Zeitraum zwischen dem 29. Dezember und 3. Januar Zugang zu dem Gelände und beschmierten einen am Wasser gelegenen Steg auf eine Länge von rund sechs Metern. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: telefonisch unter (03447) 4710.