Schmölln Wenn Kinder noch an den Weihnachtsmann glauben, dann ist es ihnen wichtig, ein persönliches Antwortschreiben zu erhalten.

Glaube versetzt bekanntlich Berge. Und ich bin der Meinung, egal, wie alt ein Mensch ist, man darf niemandem seinen Glauben nehmen. Wenn also jemand, egal wie alt, an den Weihnachtsmann glaubt, dann soll er das auch bitte tun.

Es gibt ja genügend Familien, auch im Landkreis, die ihre Kinder quasi „aufklären“, dass es den Weihnachtsmann gar nicht gibt. Oder jemand spielt den Weihnachtsmann an Heiligabend so schlecht, dass die Kinder selber hinter des Rätsels Lösung kommen. Oder aber Spielkameraden in der Schule machen klar, dass es keinen echten Weihnachtsmann gibt. So oder so, für jeden Menschen gibt es nun mal irgendwann den passenden Zeitpunkt, an dem die Realität den Glauben ersetzt.

Und da spielt das Alter keine Rolle. Bei Kindern ist es vielleicht der Glaube an den Weihnachtsmann oder den Osterhasen, der irgendwann erschüttert wird. Bei Erwachsenen der Glaube an das Gute im Menschen oder an den Frieden oder was auch immer. Aber auch die heutigen Erwachsenen waren einmal Kinder und wissen sicher noch, wie sie damals erfahren haben, dass es keinen echten Weihnachtsmann gibt. Den gibt‘s nur in Schmölln.