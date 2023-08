Der Schlauchbändiger: Schüler aus Altenburg gewinnt Sonderpreis bei Jugend forscht

Altenburg/Bensheim. Aeneas Neumann (13) aus Altenburg will seinem Opa die Sauerstofftherapie erleichtern – und hilft mit seinem Forschergeist auch anderen Betroffenen.

Aeneas Neumann (13) will seinem Opa die Sauerstofftherapie erleichtern.

Er analysiert, tüftelt und testet, um damit verbundene Alltagsprobleme zu lösen: Der Versorgungsschlauch liegt im Weg und verursacht schmerzhafte Druckstellen. Das Atemtraining wird vergessen oder es fehlt an Motivation. Mit seinen kreativen Lösungen überwindet der Jungforscher all diese Schwierigkeiten.

Für sein Projekt erhält der Schüler des Lerchenberggymnasiums Altenburg den Sonderpreis der Christoffel-Blindenmission (CBM) „Innovationen für Menschen mit Behinderungen“. Der Preis wird im Rahmen des Landeswettbewerbs Thüringen der Stiftung „Jugend forscht“ in der Alterskategorie „Schüler experimentieren“ verliehen.

Schüler entwickelt Spezialbügel und im 3D-Druck einen Ohrhalter

Der Sauerstoff wird über eine sogenannte Nasenbrille verabreicht, befestigt zwischen Nasenlöchern und hinter den Ohren. Weil das herkömmliche System seinem Opa schmerzhafte Druckstellen verursacht, entwirft Aeneas einen Bügel, der angenehmer zu tragen ist und doch hält. Für den Ohrhalter ermittelt er mit Basteldraht die optimale Form, entwirft einen Bauplan und stellt die flexiblen Teile per 3D-Drucker her. Der Ohrhalter hält schmerzfrei sogar beim Purzelbaum, wie der Jungforscher erprobt hat.

Nur wenn sein Großvater auf der Seite liegt, drückt der Schlauch noch. Um den Druck herauszunehmen, entwirft Aeneas ein ringförmiges Ohrpolsterkissen als Pufferzone zwischen Schlauch und Kopf.

Acht Meter Schlauch sind im Weg

Nun nimmt er es mit den acht Metern Schlauch auf, die sein Opa beim Rückweg vom Müll rausbringen wie ein Lasso vor sich her werfen muss, damit sie nicht im Weg liegen. Dazu bringt der pfiffige Enkel eine Hundeleine mit Bandfeder an der Decke an, welche die überflüssigen Schlauchmeter in sich aufrollt und bei Bedarf wieder freigibt.

Eine weitere Schwierigkeit besteht in der Motivation zu Atemübungen. Als Ansporn und Trainingsgerät bestückt der Jungforscher einen Leseknochen – ein Kissen in Knochenform, das etwa als Nackenrolle dient – mit Zusatzfunktionen. Aeneas packt Fragen darauf wie „Heute schon herzhaft gegähnt?“ und befestigt eine Kerzenflamme aus Filz zum Umpusten. Schließlich fotografiert sich der Schüler bei Dehn- und Atemübungen und gestaltet Anleitungskarten.

Die Welt braucht mehr solchen Forschergeist

„Für seinen Großvater erfindet Aeneas nicht nur ein Set, das vielen Menschen eine große Hilfe sein kann, die auf Sauerstoff angewiesen sind“, lobt CBM-Vorstand Rainer Brockhaus. „Besonders beeindruckt haben uns Einfallsreichtum, Beharrlichkeit und Genauigkeit, mit denen der Dreizehnjährige sein Projekt zum Erfolg gebracht hat. Die Welt braucht dringend mehr solchen Forschergeist. Alle Lösungen, die Aeneas gefunden hat, sind auch mit einem kleinen Budget realisierbar.“

