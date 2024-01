Bauernproteste im Altenburger Land: Wie an der Autobahnauffahrt Schmölln begannen an der Zufahrt in Ronneburg bei Beerwalde die Proteste um 4 Uhr morgens. Trotz der Blockade kommt es weder auf A4 noch auf der Zufahrtstraße B7 zu nennenswerten Behinderungen. Um 8 Uhr setzte sich auf der Eisenberger Straße (Mehnaer Kreuz) eine mehrere hundert Meter lange Sternfahrt mit zahlreichen Traktoren in Bewegung. Kraftfahrer auf dieser Strecke müssen Geduld mitbringen, es geht nur langsam voran. Die Fahrzeuge, die daran teilnehmen, gesellen sich danach zu den Demonstranten an den beiden Autobahnzufahrten Schmölln und Ronneburg.

Foto: Jana Borath / Funke Mediengruppe Thüringen