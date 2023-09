Der ehemalige Altenburger Schlossorganist Felix Friedrich spielt heute um 16 Uhr in der Gößnitzer St. Annenkirche auf der Schuster-Orgel, die 45 Jahre alt wird. Seine Ehefrau, Irmtraut Friedrich, spielt auf dem E-Piano.

Die jüngste Orgel im Altenburger Land steht in Gößnitz. Sie erklingt zur Feier ihres Geburtstags

Gößnitz. Jubiläum: 45 Jahre Schuster-Orgel in der St. Annenkirche zu Gößnitz

Es gibt ein Jubiläum zu feiern: Die Orgel der St. Annenkirche in Gößnitz wurde vor 45 Jahren erbaut und festlich eingeweiht.

Stolz auf ein schönes und vor allem sehr zuverlässiges Instrument

Mit Stolz begeht man hier deshalb dieses kleine Jubiläum, denn die Orgel aus der Werkstatt des traditionsreichen Betriebs A. Schuster & Sohn in Zittau hat stets ihren zuverlässigen Dienst in Konzerten und Gottesdiensten getan, besitzt sowohl sehr gute klangliche als auch technische Qualitäten und gilt darüber hinaus als die jüngste Orgel im Altenburger Land. Die älteste ist die Ponitzer Silbermann-Orgel.

Orgelbau mit langer Tradition und ein beeindruckendes älteres Äußeres

Die heute noch existierende Firma A. Schuster & Sohn wurde 1869 von Andreas Schuster begründet und hat seitdem über 250 Orgeln gebaut. Die 1978 eingeweihte Gößnitzer Orgel vereint auf zwei Manualen und Pedal 26 Stimmen. Das Äußere des Instruments, also der sogenannte Orgelprospekt, stammt allerdings aus dem 19. Jahrhundert und wurde 1832 vom Orgelbauer Christian Friedrich Poppe aus Stadtroda geschaffen.

Jubiläumsfeier mit heiteren und besinnlichen Kompositionen

Das Jubiläum der Schuster-Orgel soll festlich begangen werden, nämlich am heutigen Sonnabend, 23. September, um 16 Uhr. Dieses Jubiläumskonzert wird vom ehemaligen Altenburger Schlossorganisten Felix Friedrich an der Orgel und seiner Frau Irmtraut Friedrich am E-Piano gestaltet.

Nach dem Konzert eine Einladung zur Fragerunde

Dabei erklingen heitere und besinnliche Kompositionen aus verschiedenen Jahrhunderten. Im Anschluss an das Konzert kann man Felix Friedrich am Spieltisch der Schuster-Orgel treffen. Er steht dabei Rede und Antwort zu den unterschiedlichsten Details der Schuster-Orgel, zum Orgelspiel und zur Musik, die im Konzert erklang.

Zusammengefasst: Zum Jubiläumskonzert wird am Samstag, 23. September, um 16 Uhr in die Stadtkirche St. Annen in Gößnitz eingeladen.