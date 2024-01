Die Politik hat die Bauern unterschätzt - ein Fehler

Altenburger Land Wenn Landwirte im Altenburger Land zum Protest aufrufen und auf die Straße gehen, sitzt ihr Frust tief. Wundern muss das niemanden.

Nein, um die Bauernproteste und die bundesweite Aktionswoche von Landwirten und Agrarbetrieben kommt keiner mehr rum im Altenburger Land und thüringenweit. Wähnten unsere Politiker in Erfurt in Berlin das Bauernvolk zu Beginn dieser Woche offenbar noch in Festtagsruhe, hat sich diese Sichtweise bis zum Freitag deutlich weiten müssen.

Im Altenburger Land sind für den 8. Januar drei Protestorte und -veranstaltungen angemeldet, Schwerpunkt wird wohl die Autobahnauffahrt in Schmölln. Allein dort sollen 60 Traktoren hin tuckern. Und das sind nur die, die sich bis dato angekündigt haben. Wie viele darüber hinaus kommen, um ihren Unmut angesichts politischer Ignoranz gegenüber Berufsstand Landwirt und ländlichen Regionen wie dem Altenburger Land Ausdruck zu verleihen? Ungewiss. Man darf also gespannt sein, was sich ab Montagfrüh 4 Uhr auf den Straßen im Altenburger Land tut.

Offenbar befürchtet zumindest Erfurt und Thüringens SPD-Innenminister Georg Maier so einiges: Wegen der kommenden Bauern-Aktionswoche tagt inzwischen die Taskforce „Versammlungslage“. Kein Witz ist auch die Angst der hiesigen Kreisbehörde, dass der fast noch druckfrische Entsorgungskalender für das Altenburger Land nicht eingehalten werden kann wegen der bundesweiten Bauernproteste. Eine Entschuldigung aus dem kreiseigenen Abfallwirtschaftsbetrieb ging jedenfalls schon mal vorsorglich an die Öffentlichkeit, falls der Müll liegen bleibt ab Montag.

Protestierende Bauern - wann gab es das wohl zuletzt in Deutschland oder im Altenburger Land? Ich jedenfalls kann mich nicht erinnern. Noch ein Zeichen dafür, dass Politik sehr lange vor allem eines versäumte: Mit jenen ernsthaft zu reden, die Tag für Tag dafür sorgen, dass wir etwas auf den Tellern haben.