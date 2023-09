Besitzer Robert Herrmann vor dem Kulturhof in Kleinmecka.

Die Region lebenswert machen: Bürgerschaftliches Engagement in Kleinmecka und Schmölln geehrt

Schmölln/Kleinmecka. Vier Projekte aus Ostthüringen - darunter auch aus Berga und Zeulenroda – gehören zu den Preisträgern des Bundeswettbewerbes „machen! 2023“.

Am Dienstag, 26. September, wurden in Berlin die Preisträgerinnen und Preisträger des Wettbewerbs „machen! 2023“ gekürt, berichtet Elisabeth Kaiser, Mitglied des Deutschen Bundestages (SPD). Der Wettbewerb prämiert bürgerschaftliches Engagement gerade aus kleineren Städten und Gemeinden in Ostdeutschland. Eine Jury wählte dabei auch vier Projekte aus Ostthüringen unter die insgesamt 100 Preisträger.

Unter den Preisträgern ist das Projekt Kulturhof Kleinmecka, bei dem Aktive einem dem Verfall geweihten Bauernhof neues Leben einhauchen und einen Ort der Gemeinschaft entwickeln. Während des gesamten Bauprozesses finden dort Kulturveranstaltungen und vieles mehr statt.

Legosteine, Festival und Osterkrone

Ausgezeichnet wurde auch ein Projekt des Kinder- und Jugendvereins Römer aus Zeulenroda-Triebes, dessen Mitglieder in Erstauflage das Zeulenrodaer „Mee(h)r Festival“ auf die Beine gestellt haben.

Weitere Preisträger sind die Noppenwerkstatt aus Schmölln, die Kinder mit Lego-Steinen zum Basteln und Kreativsein animiert sowie ein Projekt des Vereins europäische Städtepartnerschaften Berga zur Gestaltung der Osterkrone unter Einbeziehung der vier Partnerstädte aus Frankreich, Tschechien, Polen und Deutschland.

Siegmar Pohl in seiner Noppenwerkstatt in Schmölln. Auch dieses Projekt wurde ausgezeichnet. Foto: archiv/Jana Borath

Elisabeth Kaiser schreibt dazu: „Ich gratuliere den Vereinen und Initiativen zu ihrer Auszeichnung. Die Ostthüringer Preisträger zeigen, wie breit und vielfältig das Engagement für das Gemeinwohl sein kann. Das ist ungemein bereichernd und ich danke den Vereinen und den handelnden Personen. Ihr macht Ostthüringen lebenswert.“

850 Bewerbungen dieses Mal – 2024 gibt es eine neue Chance

Der Wettbewerb wird vom Staatsminister beim Bundeskanzler und Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland, Carsten Schneider (SPD), in Kooperation mit der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt ausgerichtet. Insgesamt hatten über 850 Vereine und Initiativen ihre Ideen eingereicht. Der Wettbewerb „machen! 2024“ soll im nächsten Jahr in eine neue Runde gehen.