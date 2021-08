Dieb schnappt sich Mountainbike im Altenburger Land in gerade einmal zwei Minuten

Pahna In Pahna hat ein unbekannter Dieb einem 34-jährigen Mann das Fahrrad geklaut. Dabei war der Radfahrer nur für kurze Zeit auf Toilette.

Insgesamt nur zwei Minuten hat ein bislang unbekannter Dieb benötigt, um sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. In dem Moment, als der 34-jährige Eigentümer eines schwarz/roten Mountainbikes am Montagmorgen gegen 7 Uhr auf einem Zeltplatz in Pahna die Toilette aufsuchte, griff sich der Dieb laut Polizeiangaben unvermittelt das davor abgestellte Rad und flüchtete.

Als der Fahrradbesitzer kurz darauf zurückkam, bemerkte er den Diebstahl und informierte die Polizei. Diese nahm folglich die Ermittlungen auf und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Angaben zum unbekannten Dieb bzw. dem Verbleib des rot/schwarzen Rades per Tel. 03447 / 4710 geben können.

Mehr Polizeinachrichten aus Thüringen: