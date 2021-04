Diebstahlserie in Altenburg: Unbekannte stehlen Handtaschen und Portemonnaies

Altenburg In Altenburg und Rositz sind in drei Fällen Handtaschen oder Portemonnaies entwendet worden. Die Diebe stahlen die Wertsachen in allen Fällen aus Autos.

Die Altenburger Polizei hat am Mittwoch die Ermittlungen zu insgesamt drei Diebstählen in Altenburg und Rositz aufgenommen, wobei entweder die Handtasche oder das Portemonnaies aus dem Auto der jeweiligen Eigentümer gestohlen wurden. Die Pkws waren hierbei sowohl auf Supermarktparkplätzen, als auch ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt.

Wie die Polizei mitteilte, näherte sich am Mittwochmorgen ein bislang unbekannter Täter dem Auto einer 81-jährigen Frau, das auf einem Supermarktparkplatz in der Ringstraße in Rositz abgestellt war. Während die Seniorin den Einkaufswagen wegbrachte, stahl der Dieb die auf dem Beifahrersitz abgestellte Tasche und flüchtete unerkannt.

Des Weiteren meldete am Mittwoch eine 73-jährige Frau den Diebstahl ihrer Handtasche aus dem Kofferraum ihres Fahrzeuges. Ihr Auto war nach Auskunft der Geschädigten auf einem Supermarktparkplatz in der Schmöllnschen Landstraße in Altenburg abgestellt.

In dem Moment, als die Fahrerin ihren Einkaufswagen zurückbrachte, stahl ein unbekannter Dieb ihre im Kofferraum befindliche Handtasche. Kurze Zeit später meldete sich eine Zeugin bei der 73-Jährigen, welche die Handtasche, jedoch ohne EC-Karte und Bargeld, aufgefunden hatte.

Auch ein 40-jähriger Autofahrer meldete den Diebstahl seines Portemonnaies. Hier wurde bekannt, dass Unbekannte am Mittwoch die Scheibe des in der Johannisstraße in Altenburg abgestellten Pkw einschlugen und die auf dem Beifahrersitz befindliche Geldbörse stahlen.

In allen drei Fällen sucht die Altenburger Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Dieben geben können.